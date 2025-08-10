Menü Kapat
TGRT Haber
Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcal'ın serbest bırakılacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Tunç, "Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir adım atmayız" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu
Yılmaz Tunç, gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, 'ın serbest bırakılacağı yönündeki iddialara da cevap verdi. Tunç, "Burada al-ver süreci söz konusu değil. örgütünün silahları yakması ve feshi var" dedi.

Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu

ÖCALAN SERBEST BIRAKILACAK MI?

sürecinde Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine mektup yazdı. Mektubu okursanız, bizim şehit ailelerimizi üzecek, rencide edecek bir adım atmayacağımız anlaşılır. bunu çok iyi biliyor. Onlar Terörsüz Türkiye'yi de destekliyor. Başka analar ağlamasın diyorlar. Dolayısıyla milletimizi rahatsız edecek, rencide edecek, onları üzecek bir adım atmadık, bundan sonra da atmayız. Milletimizin menfaatine olan adımları atarız hep. Pazarlık süreci değil. Burada al-ver süreci söz konusu değil. Terör örgütünün silahları yakması ve feshi var. Bu fesihten sonra adımlar neler olabilir. Burada da milletimizi rahatsız etmeyecek şekilde adımlar atılır. Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir adım atmayız" şeklinde konuştu.

Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu

"TERÖRE ZEMİN HAZIRLAYAN UNSURLARI ORTADAN KALDIRDIK"

Bakan Yılmaz Tunç, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin çok önemli ve hassas bir süreç olduğunu ifade ederek, "Türkiye sürecini yaşıyoruz. Bu süreç kalıcı olur. Tüm temennimiz bu. Bu noktalara kolay gelmedik. Teröre zemin hazırlayan bütün unsurları ortadan kaldırdık. Bu süreçte, bu noktaya kadar gelinmesinin en önemli sebepleri Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade ve muhalefet partilerinin de bu iradeye sahip çıkarak, bir devlet politikasına dönüşmesi. Bu devlet politikasında bakanlıkların koordinasyonu yani gerek istihbarat teşkilatımızın, gerek Milli Savunma Bakanlığımızın, İçişleri, Dışişleri, Adalet Bakanlığımızın tam bir koordinasyon içerisinde yürüdüğünde nasıl bir başarı ortaya çıktığında hep beraber görüyoruz. Bundan sonra silahların bir daha ortaya çıkmaması, terörün bir daha hortlamaması ile ilgili hassas bir sürece girdik. Burada tüm çevrelere, herkese önemli görevler düşüyor. Bu görevleri hassasiyetle, milletimizin huzurlu geleceği için yapmamız gerekiyor. Süreci sabote etmeye yönelik girişimler olabilir. Bu girişimlere karşı uyanık olarak, milletçe Terörsüz Türkiye noktasında, önemli, hassas süreci yaşayacağız" dedi.

Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu

"TBMM'DE KURULAN KOMİSYONUN KARARLARI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Yılmaz Tunç, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle mecliste yürütülen çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayarak, "TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokratikleşme Komisyonu çok önemli. Komisyonun kurulması ve milletin temsilcilerinin bu süreci izlemesi, onların görüşleri, katkı sağlamaları ve o görüşler doğrultusunda konunun şekillenmesi, kararların alınması ve bu konudaki düzenlemeleri yapılması anlamında meclisimizin kararları hayati öneme sahip. TBMM'de kurulan ve sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen bu çalışmalar önemli ve değerli. O çalışmalar ışığında da yürütme de çalışmalarını sürdürecektir. İnşallah, Terörsüz Türkiye'ye adım atığımız, Türkiye Yüzyılı'nın başında, çocuklarımıza ve geleceğimiz huzurlu bir Türkiye'yi emanet edeceğimiz bir dönemi yaşarız. Terörün bizlere kaybettirdiği, maddi ve manevi kayıpları inşallah, hızlı bir şekilde telafi edeceğimiz bir sürece gireriz" ifadelerini kullandı.

