AK Parti MYK toplantısı başladı! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık ediyor. AK Parti MYK toplantısı saat 13.47’de itibariyle başladı.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK?

Toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmelerin yanı sıra ekonomi, yerel yönetimler ve teşkilat çalışmaların ele alınması bekleniyor...

SON DÖNEMDE ARTAN BÖLGESEL GERİLİM

Erdoğan’ın ayrıca son dönemde artan bölgesel gerilimler, belediye hizmetleri ve parti içi istişare süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.