AK Parti MYK toplantısı başladı! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık ediyor. AK Parti MYK toplantısı saat 13.47’de itibariyle başladı.
Toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmelerin yanı sıra ekonomi, yerel yönetimler ve teşkilat çalışmaların ele alınması bekleniyor...
Erdoğan’ın ayrıca son dönemde artan bölgesel gerilimler, belediye hizmetleri ve parti içi istişare süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.