16°
Editor
 Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı! 'Gazi Mustafa Kemal'e hakarete karşıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız" ifadelerini kullandı.

10.11.2025
11:39
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
13:06

Cumhurbaşkanı , Gazi Mustafa Kemal ’ün Ebediyete İrtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuştu. Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evin 11 ay süren titiz bir çalışmayla ziyarete açıldığını söyleyen Erdoğan, "Sosyal medyada ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve bu milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimiz önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı! 'Gazi Mustafa Kemal'e hakarete karşıyız'

"DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

Geçtiğimiz yıl yeni yerleşkesine taşıdığımız Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çalışmalarını başarıyla devam ettiriyor. Dilimizi adeta istila eden yabancı kavramlara ilişkin daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı! 'Gazi Mustafa Kemal'e hakarete karşıyız'

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'E YÖNELİK HAKARETLERE KARŞIYIZ"

Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zorluklarla ve engellerle mücadelenin ardından yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır. Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı toplumsal fay hatlarının kaşıyıcı gündeme taşınmasını görüyoruz. 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen, en büyük mağduru ise Atatürk, hatıraları ve eserleri olmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı! 'Gazi Mustafa Kemal'e hakarete karşıyız'

Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz.

Sosyal medyada ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve bu milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimiz önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız.

"ATATÜRK EVİ KAPISI ZİYARETÇİLERİNE AÇILDI"

Selanik'te Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evi 11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tuttuk. Aslına uygun bir şekilde bu evin bakımlarını kapsamlı bir şekilde yaptık. Tarihi ev özgün haline kavuşmuş oldu. Atatürk evi kapısı ziyaretçilerine açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı! 'Gazi Mustafa Kemal'e hakarete karşıyız'

BİR ZAMANLAR TOPLU İĞNE ÜRETEMİYORDUK"

Bugün İHA'larımız, SİHA'larımız varsa , dünyanın değişik ülkelerine KAAN'larımızı ihraç ediyorsak bu bir şeyi ortaya koyuyor. Cumhuriyet'e hizmet nasıl olur bunu 23 yılda defalarca ortaya koyduk. Bir zamanlar toplu iğne üretemiyorduk, şimdi toplu iğne değil top üretiyoruz, tank yapıyoruz. Bugün 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Savunma Sanayinin başarılarıyla övgüyle bahsediyor.

Türkiye Ata'sını anıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de!
