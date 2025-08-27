AK Parti'den İBB'ye sert eleştiri! "Milletin parasını çarçur ettiler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, bir dizi programa katılmak için gittiği Çankırı'da İBB'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. AK Parti ile CHP belediyeciliği arasındaki farkları sıralayan Demir, "Biz hizmet belediyeciliği yaparken CHP'li belediyeler hezimet belediyeciliği yaptılar. Milletin umutlarını boşa çıkarttılar. Biz eser belediyeciliği yaparken onlar hasar belediyeciliği yaptılar" dedi.

"BUNLARIN İŞLERİ, GÜÇLERİ..."

İstanbul'da AK Parti'nin başlattığı metroları yeniymiş gibi hafriyat döktüklerini belirten Demir, "Bunların işleri, güçleri AK Parti'nin yaptığı hizmetleri akamete uğratmaktır. Ellerinden gelince hafriyat dökerler, ellerinden gelmezse de yalan, yanlış bir şekilde sosyal medya üzerinden saldırırlar. Maaşları ödeyemiyorlar. Sosyal tesisler kapandı. Saat gibi çalışan İETT'nin otobüsleri yolda yanmaya başladı. Nerede olağan üstü bir trafik varsa bilin ki ileride İETT otobüsü arızalanmıştır" ifadelerini kullandı.

"BİZ ESER BELEDİYECİLİĞİ YAPARKEN ONLAR HASAR BELEDİYECİLİĞİ YAPTILAR"

CHP'li belediyeleri eleştiren Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başarılı çalışmalarıyla sadece kendi milletimizin değil, aynı zamanda tüm dünyada mazlum, masum ve mağdurların umudu oldu. Allah'a şükür bugüne kadar AK Partili belediyeler olarak hizmet odaklı belediyeciliği ile şehirlerimize çağ atlattık. Bizim masa değil, saha belediyeciliğimizdir. Şu anda CHP'li belediyeleri göz önünde bulundurduğumuzda etraf çöplerden geçilmiyor. İzmir körfezi, isteseniz de kirletemeyeceğiniz bir yer, yanından kokudan geçilemiyor. Biz bunların hepsini 1994 yılında bitirdik. Gelin görün ki, CHP belediyeciliği üzerinden seneler geçmesine rağmen hala belediyenin A, B, C'si olan kısmı aşamamış durumda. Bizler hesap veririz, hizmet üretiriz ve çare buluruz. Bu dönem yerel yönetimlerimizin temel prensibi milletle bütünleşen belediyecilik olacak. Biz, hizmet ve eser belediyeciliği yaparız, bu durumu da her yerde görüyoruz. Biz hizmet belediyeciliği yaparken CHP'li belediyeler hezimet belediyeciliği yaptılar. Milletin umutlarını boşa çıkarttılar. Biz eser belediyeciliği yaparken onlar hasar belediyeciliği yaptılar" dedi.

"MİLLETİN PARASINI ÇARÇUR ETTİLER"

İETT otobüslerinde son yıllarda yaşanan arızalar hakkında konuşan Demir, "Bizim dönemimizde bu otobüslerin bakım ve onarımı, yaklaşık 7 farklı bölgede 7'den fazla müteahhit ile yapılıyordu. Bunlar gelir gelmez bu otobüsleri tek bir firma ile tamir ettirmeye başladılar. Dolayısıyla milletin parasını çarçur ettiler. Bu yüzden otobüsler yanmaya, arızalanmaya başladı. Bunların hizmetle alakalı bir düşünceleri yok bu millete hizmeti layık görmüyorlar. Belediyelerde de görüyoruz ki, 14 bin insanı işten çıkarttılar, yerine 30 bin insan aldılar. Dolayısıyla AK Parti ile CHP belediyeciliği arasındaki fark yerel yönetimlerden belli oluyor" ifadelerini kullandı.