TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

CHP Genel Başkanı Özel: Silah susacaksa adres Meclistir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat'ta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde 'Terörsüz Türkiye' sürecine konusuna değindi. Özel, terörün sona ermesi ve kanın durması için en doğru adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 22:49

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı , ’ta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. Mitingde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, terörle mücadele komisyonu kurulması yönündeki çağrılarını yineledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan antlaşmaya değinen Özel, "Azerbaycan için iyi bir şey varsa, onlar memnunsa biz memnunuz. Eğer barış oluyorsa dünyanın herhangi bir yerinde barıştan yana olduk. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmadan elbette memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Tokat’tan çağrısında bulunan Özel, "Artık Erdoğan için geri sayım başlamıştır. Kendisine Tokat'tan sesleniyoruz. Daha fazla kaçamazsın. Emekli tabuta girdim diyor. Görmezden gelemezsin. Tokat senden bıkmış. Daha fazla kaçamazsın. Erken seçim istiyoruz. Seçim sandığını istiyoruz" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da sert eleştirilerde bulunan Özel, "TikTokçu Hakan, ülkenin dış politikada çıkarlarını savunmak yerine, örneğin Kuzey Kıbrıs'ın yerine Türk cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs'ı tanımasına bile engel olamamıştır. TikTokçu Hakan Trump'tan korkmakta, Netanyahu'ya karşı sessiz kalmakta ama Erdoğan sonrası için hayal kurmaktadır. Buradan TikTokçu Hakan'a sesleniyorum. Erdoğan'dan sonra sen yoksun, millet var, milletin iktidarı var" şeklinde konuştu.

"SİLAH SUSACAKSA ADRES MECLİSTİR DEDİK"

Özel, "Silah susacaksa, kan duracaksa, şehit aileleri, gaziler rıza gösterecekse, bitecekse, teröre giden para bu millete gelecekse o zaman adres Meclistir dedik. Mecliste kurulan komisyonda birileri bize olmayın diyorlar. Kimse CHP'nin içinde olduğu komisyondan korkmasın, CHP'nin olmadığı yerden korkun" dedi.

