TGRT Haber
Benim Sayfam
28°
Politika
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesinden neden korkuyor? 'Kimi atarsanız atayın ama...' diye tek tek gezmişler

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali '15 Eylül'de görülecek kurultay davasından da bir iptal kararı çıkar mı?' sorusunu gündeme getirirken Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak sözler geldi. Kılıçdaroğlu'nun geri dönme ihtimaline karşı partide yaşanan panikle ilgili "Biliyorum ama söylemeyeceğim." diyen Yarkadaş "Çekindikleri bazı şeyler var." yorumunda bulundu. Yarkadaş ayrıca mahkemenin 15 Eylül'den önce bir ara karar verebileceğini de belirtti.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
04.09.2025
23:37
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
23:44

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptali ve teşkilat yönetimini, Gürsel Tekin'in başkanlığında bir kayyuma vermesinin yankıları sürüyor. Mahkemenin kararının 15 Eylül'deki kurultay davasından da benzer bir sonuç çıkma ihtimalini güçlendirdiği yönündeki yorumlar parti yönetimini düşüncelere sevk ederken Genel Merkez'de farklı stratejilerin geliştirildiği öne sürülüyor.

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda gündeme gelen konuyla ilgili Gazeteci Barış Yarkadaş, önemli açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, CHP'de 'nun geri dönme ihtimaline karşı Ankara'da çevrelerine gidilerek "'i atayın, gerekirse kimi atarsanız atayın ama Kılıçdaroğlu olmasın." sözlerinin söylendiğini öne sürdü.

Yarkadaş ayrıca partinin iptal edilen İstanbul İl Kongresi'ni tekrar aynı delegelerle yapma gayretinde olduğu, bunun için imza topladığını söyledi. Yarkadaş, imza vermeyen delegelerinse disipline sevk edildiğini bildirdi.

CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesinden neden korkuyor? 'Kimi atarsanız atayın ama...' diye tek tek gezmişler

"BİLİYORUM AMA SÖYLEMEYECEĞİM"

Yarkadaş, canlı yayında "Ankara'da yargı çevrelerine gidip 'Kemal Kılıçdaroğlu gelmesin, Hikmet Çetin'i atayın, gerekirse kimi atarsanız atayın ama Kılıçdaroğlu'na vermeyin.' dediler. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiş ki Cem Küçük'e, Şamil Tayyar'a, Nagehan Alçı'ya razılar. Onlar gelsin olsun ama CHP'li biri gelmesin. Niye? Belli ki arkadaşların çekindikleri bazı şeyler var. Ben biliyorum ne olduğunu da şimdi onları söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Bu mahkemenin kararı nedir?" diye soran Yarkadaş "Sen yarışta doping kullanmışsın. Elindeki kamu gücünü, belediyeleri seçimin sonucunu etkilemek için, delegelere baskı yapmak, hediye vermek, delegelerin bir kısmına siyasi rüşvet vermek, bir kısmını işe almak, bir kısmını işten çıkarmak tehdidiyle doping kullanarak hak etmediğin bir sonuç almışsın." şeklinde konuştu.

CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesinden neden korkuyor? 'Kimi atarsanız atayın ama...' diye tek tek gezmişler

"KURULTAY DAVASINDA 15 EYLÜL BEKLENMEDEN ARA KARAR VERİLEBİLİR"

Yarkadaş, bilgiye değil yoruma dayalı olarak söylediğini vurgulayarak kurultay davasında da mahkemenin 15 Eylül'ü beklemeden bir ara karar verebileceğini belirtti.

SAVAŞ ARAS YENİ KONGRE İÇİN İMZA VERMEDİĞİ İÇİN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP'de hukuki hiçbir karşılığı olmayan yeni bir kongre toplama sürecinin başladığını aktaran Yarkadaş "Reklam arasında CHP Arnavutköy teşkilatından İstanbul delegesi Savaş Aras aradı, İmza istediklerini ve vermediğini söyledi." İmza isteme nedenini açıklayan Yarkadaş "CHP Genel Merkezi Özgür Çelik yönetiminin düştüğünü kabul etti. Genel Merkez de hukuken hiçbir karşılığı olmayan bir karar aldı kendince 'Biz bu delegelerle yeniden İl Kongresi'ni toplayacağız.' diyorlar. Bunun için İstanbul'daki 600 delegeden imza istediler." dedi.

Savaş Aras'ın, partinin yaptığını doğru bulmadığını söylediği için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini aktaran Yarkadaş, CHP'de Tunceli'nin Ovacık ve Pertek ilçe başkanlarının kongreyi yeniden kazanacakları ve Genel Merkez'i desteklemedikleri için görevden alındığını söyledi. Çankaya İlçe Başkanı'nı da görevden alıp kayyum atadıklarını söyleyen Yarkadaş Kars, Iğdır ve Ardahan'da CHP'nin sandık koymadığını belirtti. Yarkadaş ayrıca o süreçte İl Başkanı'nın Özgür Çelik'e destek vermek amacıyla İstanbul'a gittiğini, yöneticilerin ise seçim yapmadan İlçe Seçim Kurulu'na delege listesi verdiklerini söyledi.

TGRT Haber
