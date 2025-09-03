CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'den karara sert tepki

CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP'DEN KAYYUMA 'İHRAÇ'LI ÖNLEM

İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. Ancak CHP lideri Özgür Özel, Tekin'i partiden ihraç etme kararı aldıklarını duyurdu.

Halk TV canlı yayınında konuşan Özgür Özel, "Gürsel Tekin'den bağımsız teknik bir şey söylüyorum. Kayyumun, partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor, Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur." ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN'DEN İHRAÇ KARARINA TEPKİ

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin karara tepki gösterdi. TV 100'e açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin şöyle konuştu:

"Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız."