CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'den karara sert tepki

CHP'nin tartışmalı İstanbul Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı. Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Kayyuma izin vermeyeceklerini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin için ihraç süreci başlattıklarını duyurdu. Özel'e cevap veren Tekin, ihraç kararına sert tepki gösterdi.

delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'den karara sert tepki

CHP'DEN KAYYUMA 'İHRAÇ'LI ÖNLEM

görevine olarak Gürsel Tekin atandı. Ancak CHP lideri Özgür Özel, Tekin'i partiden etme kararı aldıklarını duyurdu.

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'den karara sert tepki

Halk TV canlı yayınında konuşan Özgür Özel, "'den bağımsız teknik bir şey söylüyorum. Kayyumun, partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor, 'na verdik ve partiden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi! Özgür Özel kayyum kararı sonrası açıkladı

GÜRSEL TEKİN'DEN İHRAÇ KARARINA TEPKİ

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin karara tepki gösterdi. TV 100'e açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin şöyle konuştu:

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'den karara sert tepki

"Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız."

Gürsel Tekin görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#ihraç
#kayyum
#istanbul il başkanlığı
#yüksek disiplin kurulu
#Özlem Erkan
#Politika
