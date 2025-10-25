Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Merve Yaz

CHP'den istifa eden İsa Yıldırım AK Parti mi geçiyor? 'Devletle savaşılmaz'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaprak dökümü sürüyor. Son olarak CHP'den istifa eden bir başkanın daha AK Parti'ye geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Antalya’nın Aksu ilçesinde geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım, geçtiğimiz ay partisinden istifa etmişti. Yıldırım, AK Parti’ye katılma niyetinde olduğu iddia edildi.

CHP'den istifa eden İsa Yıldırım AK Parti mi geçiyor? 'Devletle savaşılmaz'
Sabah
25.10.2025
25.10.2025
'de furyası sürüyor. Son olarak Antalya'nın ilçesinde Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partiden istifa ettiğini duyurmuştu. 2024 seçimlerinde CHP'nin inançlı kadroları, ülkücü ve muhafazakar Aksuluların desteğini bir araya getirerek, yüzde 55 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğini belirten Yıldırım, yaptığı açıklamada partisini topa tuttu.

CHP'den istifa eden İsa Yıldırım AK Parti mi geçiyor? 'Devletle savaşılmaz'

"AK PARTİ'YE GEÇME NİYETİM VAR"

CHP'den istifa eden Antalya'nın Aksu ilçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın 'ye geçme niyetinde olduğu öne sürüldü.

Yıldırım'ın partiyle hem yerel hem Genel Merkez düzeyinde görüştüğü iddia edildi.

CHP'den istifa eden İsa Yıldırım AK Parti mi geçiyor? 'Devletle savaşılmaz'

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞMAZ"

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz." diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçladı.

CHP'den istifa eden İsa Yıldırım AK Parti mi geçiyor? 'Devletle savaşılmaz'

"TEK AMACIMIZ AKSU'NUN SORUNLARINI ÇÖZMEK"

AK Parti'ye geçiş için hiçbir şartı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Tek amacımız Aksu'nun sorunlarını çözmek." dedi.

Ayrıca Muhittin Böcek'i başarısızlıkla eleştirip, Menderes Türel'in hizmetlerini övdü.

