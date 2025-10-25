CHP'den istifa eden İsa Yıldırım AK Parti mi geçiyor? 'Devletle savaşılmaz'

Kategoriler
İstanbul
CHP'de istifa furyası sürüyor. Son olarak Antalya'nın Aksu ilçesinde Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partiden istifa ettiğini duyurmuştu. 2024 seçimlerinde CHP'nin inançlı kadroları, ülkücü ve muhafazakar Aksuluların desteğini bir araya getirerek, yüzde 55 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğini belirten Yıldırım, yaptığı açıklamada partisini topa tuttu.
CHP'den istifa eden Antalya'nın Aksu ilçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın AK Parti'ye geçme niyetinde olduğu öne sürüldü.
Yıldırım'ın partiyle hem yerel hem Genel Merkez düzeyinde görüştüğü iddia edildi.
Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz." diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçladı.
AK Parti'ye geçiş için hiçbir şartı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Tek amacımız Aksu'nun sorunlarını çözmek." dedi.
Ayrıca Muhittin Böcek'i başarısızlıkla eleştirip, Menderes Türel'in hizmetlerini övdü.