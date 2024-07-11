CHP, Danıştay'a başvurdu: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptalini istiyorlar

11 Temmuz 2024 16:28 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, milletvekilleriyle birlikte dava açmadan önce Danıştay önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kamuoyu, sendikalar, bazı siyasi partiler ve akademisyenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne itiraz ettiğini belirten Özçağdaş, "Karşımızda bilimsel gerekçelerle hazırlanmış bir eğitim programı yok" dedi.

Modelin, "bakan oluruyla" uygulamaya konulduğunu söyleyen Özçağdaş, "Bu eğitim programına karşı iptal davası açıyoruz ve ivedilikle yürütmenin durdurulmasını Danıştay'dan talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP olarak eğitimle ilgili konularda akademisyenlerle işbirliği yaparak bilimsel açıklamalarda bulunduklarını belirten Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye adını koyduğunuz zaman, Türkiye Yüzyılı bir siyasi partinin seçim sloganı. Bu, Türkiye'deki 20 milyon öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen ve neredeyse her aileyi ilgilendiren çok temel bir dokümanı baştan politize ediyor"

"HİÇBİR İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR"

Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yaptıkları itirazların tümünün bilimsel olduğunu savunarak, "Bu eğitim programına temel teşkil eden hiçbir ihtiyaç analizi yapılmamıştır" dedi.

Özçağdaş ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin metni kimlerin yazdığının bilinmediğini ifade ederek, bu durumu "akademik açıdan sorunlu" olarak niteledi.