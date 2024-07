Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız

01 Temmuz 2024 14:04 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir partinin partinin AK Parti ile yarışamayacağını ancak toplumun beklentilerini karşılamak için değişime de hızlı bir biçimde adapte olmaları gerektiğini vurguladı. Seçim sonuçlarında ekonomik sıkıntıların yanında başka faktörlerin de etkili olduğunu dile getiren Erdoğan, "Milletimizin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Muhalefet belediyelerine eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'a kadar süren vaat yağmurunun yerini 1 Nisan'dan sonra zam ve işçi kıyımı aldı" dedi.

Son dönemde tartışmalara konu olan başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin yakın zamanda yasalaşacağını belirten Erdoğan, deprem ve kentsel dönüşüm çalışmalarını da geri plana atmayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimlerinden sonra seçilen belediye başkanlarımızı tekrar tebrik ediyorum.

AK PARTİ KADROLARINDA DEĞİŞİM SİNYALİ

Mükemmel olduğumuz iddiasında değiliz. Dünya değişirken, Türkiye muazzam bir dönüşümden geçerken bizim de değişime daha hızlı adapte olmamız gereken kimi başlıklar var. Toplumun, özellikle gençlerimizin nabzını daha iyi tutmamız, beklentilerini daha iyi karşılamamız, belediye hizmetlerinde daha yenilikçi uygulamalar geliştirmemiz gereken konular mutlaka olabilir.

"HİÇBİR PARTİ BİZİMLE YARIŞAMAZ"

Ama şehirlerimizin sorunlarını çözme noktasında hiçbir parti, hiçbir belediye başkanı AK Partili kadrolarla yarışamaz, bizimle rekabet edemez.

"GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Seçim sonuçlarında ekonomideki zorluklar öne çıksa da sonuçlara etki eden başka faktörlerin de olduğunu görüyoruz. Milletin iradesini sorgulamadan seçmenin verdiği mesajların ışında muhasebemizi yaptık. Hatayı da kendimizde arıyoruz. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırıyoruz. Milletimizin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

MUHALEFET BELEDİYELERİNE TEPKİ

Muhalefet belediyelerinde 31 Mart'a kadar devam eden vaat yağmurunun yerini 1 Nisan'dan itibaren zam yağmuru, işçi kıyımı, baskı, tehdit, yıldırma aldı. Muhalefetin siyaset anlayışında köklü değişim yaşanmazsa önümüzdeki 5 yılda da benzer hadiselere yine tanıklık ederiz. Biz böyle bir siyaset tarzını asla kabul etmiyoruz. Yerel yönetimde güç zehirlenmesine kapılarak vatandaşa hayat biçimi dayatılmasını doğru bulmuyoruz.

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINI UYARDI

Bilerek veya bilmeden işlenen en küçük bir hata şu an bu salonda bulunan arkadaşlarımızın hepsine yük oluşturur. Milletin emanetini gözetme konusunda her birinizin azami hassasiyet içinde olacağına yürekten inanıyorum. Kapınız ve sofranız her zaman vatandaşa açık olmalı. Düğünde, cenazede, iyi gününde kötü gününde vatandaşımız her zaman sizi yanında bulacak. Her zaman söylerim, yoksul sizi bulmayacak, siz gidip muhtacı, dertliyi bulacaksınız. Ola ki utanıyordur, istemekten çekiniyordur. Siz o daha anlatmadan anlayacaksınız.

"ELİTLERİN DEĞİL HALKIN BELEDİYE BAŞKANI OLACAKSINIZ"

Bizde ayrım olmaz. Şu oy verdi, bu vermedi. Bu tür ayrımlar olmaz. Seçim bitti, tüm şehir sakinleri artık bizim kardeşimizdir. Siz sadece size oy verenlerin değil, tüm şehrin belediye başkanı olacaksınız. Güçlünün, zenginin, elitin değil halkın belediye başkanı olacaksınız. Siz sesi çok çıkanların, bağıranların değil sessiz yığınların belediye başkanları olacaksınız.

"TÜM TEŞKİLATLARA AÇIK ÇAĞRIMDIR..."

Çirkin şehirden güzel insan yetişmez. Onun için estetiğe önem vereceksiniz. Şehirlerimizi daha fazla yeşille buluşturacak, daha fazla nefes aldıracaksınız. İhtiyaçları en hızlı biçimde karşılarken gelecek nesillere karşı da sorumlu olduğunuzu unutmayacaksınız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bir tek günü bile boşa harcamayacaksınız. Elbette makamınızda oturacaksınız ama bundan daha çok sizleri milletimizin arasında kimi zaman iş makinesinin üstünde, kimi zaman bir şantiyenin başında çizmesini giymiş inşaatın ortasında göreceğiz. Halktan uzak durursanız halk da sizden uzaklaşır. Kapınız ve sofranız daima vatandaşa açık olacak. AK Parti'deki belediyecilik tecrübesini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Tüm teşkilatlarımıza açık çağrımdır. Her gün seçim varmış gibi çalışmalıyız.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Milletimizi tedirgin eden başıboş köpek sorunu olmak üzere şu an ülkemizin gündeminde olan meseleleri kati bir çözüme kavuşturacağız. Son rötuşlarını yaptığımız bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşecek. İnşallah biz de hükümet olarak sizlere gereken desteği sağlayacağız.

Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusunun geri plana düşmesine kesinlikle izin vermeyiz. 6 Şubat'ta yaşadığımız acıların tekrar yaşanmaması için tüm imkanlarımızla şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getireceğiz. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'nın ruhuna uygun bir yaklaşımla ele almamız gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum."