Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'ı reddetti!

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ama akabindeki süreçte gerçek potansiyeline ulaşamayan Eljif Elmas; Tuttomercatoweb'in haberine göre Beşiktaş, West Ham United ve Torino'dan transfer teklifleri aldı. Esasen ise Makedon orta saha, en yüksek maaş teklifini aldığı Beşiktaş ile masaya oturmak istemedi.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro maaş önerisi alan Eljif Elmas, kritik bir kararla Süper Lig'e dönmek istemediğini belirtti ve West Ham United ile Torino gibi tekliflere öncelik verdi.

KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino forması ile 19 maça çıkan Eljif Elmas, 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı.