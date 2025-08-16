Menü Kapat
28°
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'ı reddetti!

Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da istediği çıkışı yakalayamayan Eljif Elmas, an itibarıyla kariyeri adına kritik bir eşiğe geldi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı; süreçten hareketle, başta Beşiktaş olmak üzere pek çok transfer teklifi aldı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'ı reddetti!
Burak Ayaydın
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 19:48
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 19:48

'den 'ye olan ama akabindeki süreçte gerçek potansiyeline ulaşamayan ; Tuttomercatoweb'in haberine göre , ve 'dan transfer teklifleri aldı. Esasen ise Makedon orta saha, en yüksek maaş teklifini aldığı Beşiktaş ile masaya oturmak istemedi.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro maaş önerisi alan Eljif Elmas, kritik bir kararla Süper Lig'e dönmek istemediğini belirtti ve West Ham United ile Torino gibi tekliflere öncelik verdi.

KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino forması ile 19 maça çıkan Eljif Elmas, 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ELJIF ELMAS'I NE KADAR BEDELLE GÖNDERMİŞTİ?
Napoli, o dönem için Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerinden olan Eljif Elmas'a 17.7 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmişti.
