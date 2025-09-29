Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'da da lider! Donald Trump ve Vladimir Putin'e fark attı

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da “Batı Balkanlar Bölgesel Anketi” gerçekleştirdi. Vatandaşlarla yüz yüze yapılan ankette, “Bugün ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?” ve “Aşağıdaki dünya liderleri ve bölgesel liderler hakkında çok olumsuz, biraz olumsuz, biraz olumlu ya da çok olumlu bir görüşe sahip misiniz?” gibi sorular yöneltildi.

ÜLKELERİNDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN OLARAK EKONOMİYİ GÖSTERDİLER

Katılımcıların büyük çoğunluğu, ülkelerinin en önemli sorunlarının ve hükümetin öncelikli olarak ilgilenmesi gereken konuların “hayat pahalılığı, yüksek fiyatlar, yolsuzluk ve işsizlik” olduğunu dile getirdi.

ÜÇ ÜLKEDE EN ÇOK BEĞENİLEN LİDER ERDOĞAN

"Dünya ve bölgesel liderler hakkındaki görüşler” sorusuna verilen cevaplarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya’da en çok beğenilen lider oldu.

XI JINPING VE PUTİN, ERDOĞAN'IN ARKASINDA KALDI

Bosna Hersek’te ankete katılanların yüzde 62’si Erdoğan hakkında olumlu düşünceye sahip olduğunu belirtirken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yüzde 50 ile ikinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yüzde 42 ile üçüncü sırada yer aldı.

TRUMP DA ERDOĞAN'I GEÇEMEDİ

Kosova'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 77 ile birinci sırada, ABD Başkanı Donald Trump yüzde 74 ile ikinci sırada yer alırken, onları yüzde 16 ile Xi Jinping izledi. Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 75 ile ilk sırada, Trump yüzde 66 ile ikinci sırada, Putin ise yüzde 52 ile üçüncü sırayı aldı.

KARADAĞ'DA İLK SIRADA XI JINPING VAR

Karadağ'da yüzde 57 ile Xi Jinping ilk sırada, yüzde 54 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikinci sırada yer alırken, onları yüzde 52 ile Trump takip etti. Sırbistan'da ise Putin yüzde 79 ile ilk sırada, Xi Jinping yüzde 70 ile ikinci, Trump yüzde 44 ile üçüncü olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzde 38 olumlu görüş aldı. Ankete Bosna Hersek'ten 1219, Kosova'dan 1164, Karadağ'dan 1020, Kuzey Makedonya'dan 1221 ve Sırbistan'dan ise 1216 kişinin katıldığı bildirildi.