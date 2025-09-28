Menü Kapat
 Merve Yaz

Bugün seçim olsa cumhurbaşkanı adayı kim olur? Son ankette çarpıcı sonuçlar

Ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, her fırsatta erken seçimi gündemine taşıyor. Ancak mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise böyle bir seçimin olmayacağını net ifadelerle belirtiyor. Son yapılan ankette halkın nabzı tutuldu. Asal Araştırma şirketi vatandaşlara, herhangi bir isim vermeden cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri ismi sordu. Araştırmada zirvedeki isim dikkat çekti. İşte halkın istediği cumhurbaşkanı adayları...

Bugün seçim olsa cumhurbaşkanı adayı kim olur? Son ankette çarpıcı sonuçlar
yeni yasama dönemine hazırlanırken birbirinden önemli konular kamuoyunun tartışmalarına konu oluyor.

Bir yanda da CHP'nin çağrıları sıklaşıyor, buna karşın Cumhur İttifakı seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda kesin açıklamalarını peş peşe yapıyor.

Bu süreçte seçmenin nabzı anketlerle tutuluyor.

Asal Araştırma da son anketinde seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini araştırdı.

Bugün seçim olsa cumhurbaşkanı adayı kim olur? Son ankette çarpıcı sonuçlar

"KİMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTERSİNİZ?"

12-18 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Önümüzdeki seçimlerde kimi cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Verilen cevaplar arasında ilk sırayı Cumhurbaşkanı alırken, araştırma sonucu şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan : Yüzde 37.7

: Yüzde 21.8

: Yüzde 20.2

Selahattin Demirtaş : Yüzde 5.3

Özgür Özel : Yüzde 3.5

Hakan Fidan : Yüzde 2.8

Fatih Erbakan : Yüzde 1.4

Müsavat Dervişoğlu : Yüzde 1.2

Ümit Özdağ : Yüzde 1.2

Yavuz Ağıralioğlu : Yüzde 1.0

Kemal Kılıçdaroğlu : Yüzde 0.5

Ali Babacan : Yüzde 0.3

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3.1

Bugün seçim olsa cumhurbaşkanı adayı kim olur? Son ankette çarpıcı sonuçlar

ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ?

2017’deki Anayasa değişikliğiyle birlikte, Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olarak belirlendi ve en fazla iki defa seçilebileceği hükme bağlandı.

Eğer Meclis seçimleri yenilerse, görevdeki Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir. Bu, aslında 2 dönem kuralının istisnası.

Bugün seçim olsa cumhurbaşkanı adayı kim olur? Son ankette çarpıcı sonuçlar

Erdoğan, 2014’te halk tarafından ilk kez Cumhurbaşkanı seçildi. 2018’de, 2017 anayasa değişikliği sonrası yeni sistemle ilk kez seçildi. 2023’te ikinci kez seçildi. Hukukçuların arasında uzun zamandır tartışma konusu olan bir konu var: Bazı hukukçular , “2014 dönemi eski sistemdeydi, sayılmaz” şeklinde savunuyor. Bu görüşe göre Erdoğan’ın 2023 seçimi ikinci dönemidir, dolayısıyla normal şartlarda bir daha aday olamaz. Ancak, Meclis seçimleri yenilerse, Anayasa’nın 116. maddesi devreye girer ve Erdoğan tekrar aday olabilir.

Bugün seçim olsa cumhurbaşkanı adayı kim olur? Son ankette çarpıcı sonuçlar

SONUÇ OLARAK...

Sonuç olarakl, mevcut Anayasa’ya göre, erken seçim (Meclis’in seçimleri yenilemesi) kararı alınmadıkça Erdoğan’ın bir daha aday olması hukuken mümkün görünmüyor.

