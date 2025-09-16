Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldıktan sonra bugün yurda geri döndü.

NUMAN KURTULMUŞ'U KABUL ETTİ

Yurda döndükten sonra temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. İki ismin görüşmesinde son yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı düşünülüyor.

ERDOĞAN 12 DEV ADAM'I DA AĞIRLADI

Öte yandan Erdoğan, Kurtulmuş görüşmesi öncesi 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takım kaptanı Cedi Osman ve şampiyonanın yıldızlarından Alperen Şengün forma hediye etti.