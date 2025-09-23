Menü Kapat
26°
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı! 'Tanımak yetmez, gereği yapılmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM zirvesi kapsamında ABD'den soykırımcı İsrail'le ilgili dünyaya net mesaj verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Filistin'i devlet olarak tanımanın yeterli olmayacağını belirterek, "Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut, caydırıcı adımlarla bu tarihî duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı! 'Tanımak yetmez, gereği yapılmalı'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
10:12
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
10:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'tan dünyaya art arda mesajları vermeyi sürdürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, soykırımcı 'le ilgili dünya liderlerine net mesajlar verdi. Filistin'i devlet olarak tanımanın yeterli olmayacağını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'KARARLI, SOMUT, CAYDIRICI ADIMLAR'

"Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut, caydırıcı adımlarla bu tarihî duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum.

Artık ateşkes ilanı, ’ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması, İsrail’in Gazze’den güçlerini çekmesi gerekiyor.

Gazze, Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinlilere aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı! 'Tanımak yetmez, gereği yapılmalı'

'TAM ÜYELİK VAKTİ'

Filistinlilerin kendi topraklarını nasıl idare edeceklerini de yine kendileri belirleyecektir.

Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir.

Filistin’in kurumsal kapasitesinin artırılması, mali ve teknik desteklerin güçlendirilmesi, UNRWA gibi insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürülmesi mühimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı! 'Tanımak yetmez, gereği yapılmalı'

Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz."

https://x.com/RTErdogan/status/1970382624364650742

