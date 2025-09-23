Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Politika
ABD'de diplomasi trafiği! Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul toplantısına katılmak üzere gittiği New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki 'Filistin' konferansının ardından peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Fransa ve Suudi Arabistan'ın Öncülüğünde Düzenlenen " Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"na katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra peş peşe kritik temaslarda bulundu.

ABD'de diplomasi trafiği! Erdoğan'dan kritik görüşmeler

KANADA İLE SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak New York’ta Başbakanı Mark Carney’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ile Kanada ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduklarını, bilhassa enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu, bu fırsatları değerlendirmek ve ilişkileri derinleştirmek için gayret gösterdiklerini, önümüzdeki dönemde iş birliğini kuvvetlendirmek için iki ülke arasındaki temasları artırmanın fayda sağlayacağını ifade etti.

FİLİSTİN'İ TANIMA KARARINI TEBRİK ETTİ

Türkiye’nin Gazze’de acil ateşkesi sağlamak, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz girişini temin etmek için çaba sarf ettiğini belirten Erdoğan, Filistin sorununun çözümü için iki devletli formülün yegâne seçenek olduğunu söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kanada Başbakanı Carney’i tebrik etti.

ABD'de diplomasi trafiği! Erdoğan'dan kritik görüşmeler

AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temasları kapsamında kritik bir görüşme daha gerçekleştirdi. Erdoğan, Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

ABD'de diplomasi trafiği! Erdoğan'dan kritik görüşmeler

KUVEYT İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra New York’taki Türkevi'nde Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid Es-Sabah’ı kabul etti. Kabulde Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ABD'de diplomasi trafiği! Erdoğan'dan kritik görüşmeler

FİLİSTİN VE SURİYE VURGUSU

İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirten Erdoğan, Gazze’de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de diplomasi trafiği! Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti.

