Cumhurbaşkanlığı son seçim anketi: Birinciyle ikinci arasında dev fark!

Seçim anketleri vatandaşın ilgilisini çeken konular arasında yer almaya devam ediyor. Halihazırda bir seçim gündemi olmasa da araştırma şirkleri rutin çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu çerçevede Ada Araştırma şirketi, son cumhurbaşkanlığı anketini sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.