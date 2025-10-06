Dalaman'ın eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Dalaman Belediye eski Başkanı 70 yeşında Erdoğan Karakuş hayatını kaybettiği öğrenildi.

DALAMAN BELEDİYESİ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Karakuş'un vefatı ile ilgili olarak Dalaman Belediyesi'nden yayınlanan taziye mesajında, "Önceki dönemlerinde kısa süreyle Dalaman Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş olan, kıymetli büyüğümüz Erdoğan Karakuş’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Dalaman’a ve halkımıza hizmet etmiş değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

ERDOĞAN KARAKUŞ KİMDİR

70 yaşındaki Erdoğan Karakuş, 1989 yılında SHP’den Dalaman Belediye Meclisi üyeliği kontenjan adayı olarak siyasete girdi ve belediye başkan vekilliği yaptı. 1991 ile 1992 yılları arasında atama yoluyla Dalaman Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Dalaman'da CHP İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Erdoğan Karakuş, ilçenin en eski muhasebecilerindendi.