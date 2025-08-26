DEM Partili başkandan Bahçeli'ye teşekkür

Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü kutlamaları, Türkiye’nin siyasi gündemine damga vuran bir buluşmaya sahne oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker tarafından karşılandı ve iki isim, etkinlik boyunca yan yana yer alarak dikkat çekti. MHP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda, Bahçeli ile Türker’in samimi bir şekilde sohbet ettiği görüldü.

'BAŞARIYLA SONUÇLANACAK'

MHP’nin açıklamasına göre, Türker, Bahçeli’ye “terörsüz Türkiye” hedefi için teşekkürlerini sundu ve Ekim 2024’te başlayan siyasi açılım sürecinin başarıyla sonuçlanacağına olan inancını ifade etti. Bu buluşma, Bahçeli’nin geçen yıl TBMM’de DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan ve PKK’nın silah bırakma sürecine evrilen gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendirildi.

MHP'den yapılan paylaşım şöyle: "Malazgirt zaferinin 954. Yıldönümü programları MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM partili Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet edip Sn Genel başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğu ifade ettiler…"

TARİHİ AÇILIMIN SEMBOLÜ

Süreç, Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te PKK lideri Abdullah Öcalan’a örgütü feshetme ve TBMM’de konuşma yapma çağrısıyla hız kazanmıştı. Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te silah bırakma ve PKK’yı feshetme çağrısı, 1 Mart’ta örgütün ateşkes ilanıyla somutlaşmıştı. Meclis’te “çözüm” komisyonu kurulması tartışmaları da bu süreçte ivme kazandı. Malazgirt’teki buluşma, bu tarihi açılımın sembolik bir adımı olarak görüldü.