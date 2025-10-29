Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı!

Antalya eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarından gözaltına alındı. Gül'ün Kemer'de işletme sahibi M.N.A.'yı arayarak iş yeri hakkındaki davanın bilirkişisini tanıdığını 9 bin 500 dolar karşılığında olumlu rapor yazdırabileceğini iddia etti. İşletmecinin şikayeti üzerine yapılan operasyonun ardından Gül gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 13:40

Kemer'de yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

"İŞYERİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ"

M.N.A, şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.

SERİ NUMARALARI ALINMIŞ BANKNOTLAR ŞÜPHELİYE VERİLDİ

M.N.A'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.

Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı!

OPERASYONDA BANKNOTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, ilçedeki bir esnafın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da bebeğini bırakıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan yeni anne Meriç Aral'a jandarma süt pompası getirdi
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#belediye başkanı
#dava
#şikayet
#Kemere Devrilme
#Nüfuz Ticareti
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.