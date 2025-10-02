Gürsel Tekin açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız!

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı için görevlendirilen Gürsel Tekin, yeni bir açıklama yaptı. Mahkeme kararıyla göreve gelmesinin ardından hem kendisine hem de heyetine yönelik yapılanlara çok sert tepki gösteren Tekin, en kısa sürede söz hakkının kullandırılmaması takdirinde hukuksal hakkını arayacağını söyledi.

"ÜÇ KURUŞ PARAYA SATILARAK İNSANLARI İNFAZ ETMESİNİ BİLİYORSUNUZ"

2 Eylül'den itibaren çağrı heyeti olarak göreve geldiklerini hatırlatan Tekin, "O günden itibaren olabildiğince partimizin kurumsal kimliğinin tartışılmaması için elimizden gelen bütün çabaları sarf ettik. Ama öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına, örgütüne, gerçek CHP'lilerin seçmenlerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim ne yaptığımızı, kim olduğumuzu, nelerle karşı karşıya kaldığımızı çok iyi biliyorlar. Hesaplayamadığımız troller, kendisine sözde gazeteciyim, yorumcuyum diyen paracı gazeteciler. Öyle bir hale getirdiler ki, benim kimseden korkmayacağımı beni tanıyanlar bilir. Etrafımızdaki insanlarla ilgili yalan yanlış, iftira, aşağılıkça haberlerle insanlara saldırttınız. Öyle bir duruma getirdiniz ki, bizi tanıyan insanların bile kafaları karıştı. Şunu bilin; bizim sizden ders alacak bir karakterimiz yok. Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz. Siz ne garip bir şeydir, üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etmesini biliyorsunuz. Bunu nerede yapıyorsunuz? Gelin karşımızda yapın. Nereye sığınıyorsunuz? Televizyonlara. Kim bu televizyonlar? Bu televizyonlara defalarca çağrıda bulundum. Şimdi tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar yalan yanlış, iftira haberlerinizin tamamını çürütmek adına söz hakkımı kullanmak istiyorum. Üç kez sosyal medyamdan paylaştım. Bugün son kez kamuoyunun huzurunda paylaşmak istiyorum. En kısa süre içerisinde söz hakkımı kullandırmazsanız ister istemez hukuksal haklarımı aramak zorunda kalacağım" dedi.

"EVET, SAÇ KESİLECEK TEL GÖRÜLECEK"

Yayınlara davet beklediğini belirten Tekin, "Söylediğiniz her cümleyi benim terbiyem müsaade etmediği için söylemek istemiyorum. Cesaretiniz varsa yayınlarınıza çağıracaksınız, hem sizin o iftiralarınıza cevap vereceğim hem de süreçle ilgili merak ettiğiniz şeyler de olabilir. Organize işlerin hangi noktalarında olduğunuzu gözlerinizin içine bakarak söyleyeceğim. Siz ne zannediyorsunuz? Suskunluğumuz sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne olan saygımızdan dolayıdır. Yoksa o kadar şeyler biliyoruz ki, o kadar şeyler söyleriz ki, özellikle o paralı troller ve gazeteciler çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz 3 tane CHP'li partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Evet, saç kesilecek tel görülecek" ifadelerini kullandı.