Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Gürsel Tekin açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız!

Mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, son dönemde parti içinde yaşanan olaylara ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. En kısa süre içerisinde söz hakkının kullandırılmaması takdirinde hukuksal hakkını arayacağını belirten Tekin, "Paralı troller ve gazeteciler çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gürsel Tekin açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 14:16

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi () İl Başkanlığı için görevlendirilen , yeni bir açıklama yaptı. Mahkeme kararıyla göreve gelmesinin ardından hem kendisine hem de heyetine yönelik yapılanlara çok sert tepki gösteren Tekin, en kısa sürede söz hakkının kullandırılmaması takdirinde hukuksal hakkını arayacağını söyledi.

Gürsel Tekin açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız!

"ÜÇ KURUŞ PARAYA SATILARAK İNSANLARI İNFAZ ETMESİNİ BİLİYORSUNUZ"

2 Eylül'den itibaren çağrı heyeti olarak göreve geldiklerini hatırlatan Tekin, "O günden itibaren olabildiğince partimizin kurumsal kimliğinin tartışılmaması için elimizden gelen bütün çabaları sarf ettik. Ama öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına, örgütüne, gerçek CHP'lilerin seçmenlerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim ne yaptığımızı, kim olduğumuzu, nelerle karşı karşıya kaldığımızı çok iyi biliyorlar. Hesaplayamadığımız troller, kendisine sözde gazeteciyim, yorumcuyum diyen paracı gazeteciler. Öyle bir hale getirdiler ki, benim kimseden korkmayacağımı beni tanıyanlar bilir. Etrafımızdaki insanlarla ilgili yalan yanlış, iftira, aşağılıkça haberlerle insanlara saldırttınız. Öyle bir duruma getirdiniz ki, bizi tanıyan insanların bile kafaları karıştı. Şunu bilin; bizim sizden ders alacak bir karakterimiz yok. Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz. Siz ne garip bir şeydir, üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etmesini biliyorsunuz. Bunu nerede yapıyorsunuz? Gelin karşımızda yapın. Nereye sığınıyorsunuz? Televizyonlara. Kim bu televizyonlar? Bu televizyonlara defalarca çağrıda bulundum. Şimdi tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar yalan yanlış, iftira haberlerinizin tamamını çürütmek adına söz hakkımı kullanmak istiyorum. Üç kez sosyal medyamdan paylaştım. Bugün son kez kamuoyunun huzurunda paylaşmak istiyorum. En kısa süre içerisinde söz hakkımı kullandırmazsanız ister istemez hukuksal haklarımı aramak zorunda kalacağım" dedi.

Gürsel Tekin açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız!

"EVET, SAÇ KESİLECEK TEL GÖRÜLECEK"

Yayınlara davet beklediğini belirten Tekin, "Söylediğiniz her cümleyi benim terbiyem müsaade etmediği için söylemek istemiyorum. Cesaretiniz varsa yayınlarınıza çağıracaksınız, hem sizin o iftiralarınıza cevap vereceğim hem de süreçle ilgili merak ettiğiniz şeyler de olabilir. Organize işlerin hangi noktalarında olduğunuzu gözlerinizin içine bakarak söyleyeceğim. Siz ne zannediyorsunuz? Suskunluğumuz sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne olan saygımızdan dolayıdır. Yoksa o kadar şeyler biliyoruz ki, o kadar şeyler söyleriz ki, özellikle o paralı troller ve gazeteciler çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz 3 tane CHP'li partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Evet, saç kesilecek tel görülecek" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP'den dikkat çeken açıklama! Genel af olacak mı?
Cem Küçük'ten geceye damga vuran fotoğrafın şifreleri: Ahmet Davutoğlu...
İsrail'in Sumud Filosu'nu ablukaya almasına siyasilerden art arda tepkiler
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#Mahkeme Kararı
#Hukuksal Haklar
#Siyasi İnfial
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.