TGRT Haber
27°
Gürsel Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."

CHP'de "İstanbul" krizi devam ederken mahkeme kararıyla il başkanlığına getirilen Gürsel Tekin'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. 9 Eylül'ün sadece bir tarihten ibaret olmadığını belirten Tekin, "Bir duruşun, bir umudun, bir mücadelenin simgesi" dedi. Tekin'in bu paylaşımı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme olarak yorumlandı.

İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla 'in atanmasının ardından, il başkanlığının önünde aksiyon bir an olsun eksik olmadı. Dün il başkanlığı binası önüne gelerek dikkat çeken açıklamalara imza atan Tekin, "Biz kayyum değiliz" dedi. Polis eşliğinde Tekin'in binaya girmesinin ardından CHP'den jet bir hamle gelerek il başkanlığı Bahçelievler'e taşındı.

Gürsel Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."

"9 EYLÜL SADECE BİR TARİH DEĞİL..."

Dün yaşanan gerginliğin ardından Gürsel Tekin bugün dikkat çeken bir açıklamaya daha imza attı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletin küllerinden doğduğu bir zaferin, bir halkın kaderini değiştiren bir inancın adı: Cumhuriyet Halk Partisi. sadece bir tarih değil; Bir duruşun, bir umudun, bir mücadelenin simgesi"

https://x.com/gurseltekin34/status/1965299674115702894

TEKİN'DEN TGRT HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA

Öte yandan CHP'de "İstanbul" krizi devam ederken mahkeme kararıyla il başkanlığına getirilen Gürsel Tekin TGRT Haber'e konuştu. Medya Kritik programına bağlanan Tekin, "Görevi kabul etmesem 2. baro yönetime getirilecekti" dedi. İl başkanlığında kendisine tepki gösterenleri eleştirdi

Gürsel Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."

"BUNLAR BONZAİ İÇMİŞLER"

Tekin konuşmasının devamında ise “Benim yakinen bildiğim tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı. Dedim büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler" ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1965129356193529924

9 EYLÜL'DE NE OLDU?

Türk ordusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde silah arkadaşları ile birlikte 9 Eylül 1922 günü 'i düşman işgalinden kurtardı.

Gürsel Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."
