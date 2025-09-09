Gürsel Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in atanmasının ardından, il başkanlığının önünde aksiyon bir an olsun eksik olmadı. Dün il başkanlığı binası önüne gelerek dikkat çeken açıklamalara imza atan Tekin, "Biz kayyum değiliz" dedi. Polis eşliğinde Tekin'in binaya girmesinin ardından CHP'den jet bir hamle gelerek il başkanlığı Bahçelievler'e taşındı.

"9 EYLÜL SADECE BİR TARİH DEĞİL..."

Dün yaşanan gerginliğin ardından Gürsel Tekin bugün dikkat çeken bir açıklamaya daha imza attı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletin küllerinden doğduğu bir zaferin, bir halkın kaderini değiştiren bir inancın adı: Cumhuriyet Halk Partisi. 9 Eylül sadece bir tarih değil; Bir duruşun, bir umudun, bir mücadelenin simgesi"

https://x.com/gurseltekin34/status/1965299674115702894

TEKİN'DEN TGRT HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA

Öte yandan CHP'de "İstanbul" krizi devam ederken mahkeme kararıyla il başkanlığına getirilen Gürsel Tekin TGRT Haber'e konuştu. Medya Kritik programına bağlanan Tekin, "Görevi kabul etmesem 2. baro yönetime getirilecekti" dedi. İl başkanlığında kendisine tepki gösterenleri eleştirdi

"BUNLAR BONZAİ İÇMİŞLER"

Tekin konuşmasının devamında ise “Benim yakinen bildiğim tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı. Dedim büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler" ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1965129356193529924

9 EYLÜL'DE NE OLDU?

Türk ordusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde silah arkadaşları ile birlikte 9 Eylül 1922 günü İzmir'i düşman işgalinden kurtardı.