TGRT Haber
25°
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gürsel Tekin'den kendisini eleştiren CHP'lilere gözdağı! "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim"

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, partinin Sarıyer'deki il binasına geldi. Bina önünde açıklamalarda bulunan Tekin, "Sürekli polemiğe girelim derseniz, birçok arkadaşımızı üzerim" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'den kendisini eleştiren CHP'lilere gözdağı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 11:22

2 Eylül'de alınan kararla ve ekibi görevden alınarak yerine İl Başkanı olarak , partinin Sarıyer'deki il binası önünde açıklamalarda bulundu. Bina tartışmalarına değinen Tekin, "Bakıyorum bir suç ortaklığını bozuyoruz galiba. Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz, nokta" dedi.

Gürsel Tekin'den kendisini eleştiren CHP'lilere gözdağı! "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim"

"BİZ BİR SUÇ ORTAKLIĞINI BOZUYORUZ GALİBA"

Gürsel Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

Bu sorunu bitirerek işimize gücümüze bakacağız. Sürekli polemiğe girelim derseniz, birçok arkadaşımızı üzerim. Gereksiz bir tartışmanın parçası olmak istemiyoruz.

Şu an elimizdeki karar işinizi yapın diyor, işimizin başındayız.

Yalan yanlış iftira atılıyor. Öyle saldırılarla karşı karşıyayız ki inanılır gibi değil. Bakıyorum bir suç ortaklığını bozuyoruz galiba. Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz, nokta.

#istanbul
#chp
#gürsel tekin
#özgür çelik
#Aziz İhsan Aktaş
#Politika
