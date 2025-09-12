Gürsel Tekin'den kendisini eleştiren CHP'lilere gözdağı! "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim"

2 Eylül'de alınan kararla Özgür Çelik ve ekibi görevden alınarak yerine CHP İstanbul İl Başkanı olarak Gürsel Tekin, partinin Sarıyer'deki il binası önünde açıklamalarda bulundu. Bina tartışmalarına değinen Tekin, "Bakıyorum bir suç ortaklığını bozuyoruz galiba. Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz, nokta" dedi.

"BİZ BİR SUÇ ORTAKLIĞINI BOZUYORUZ GALİBA"

Gürsel Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

Bu sorunu bitirerek işimize gücümüze bakacağız. Sürekli polemiğe girelim derseniz, birçok arkadaşımızı üzerim. Gereksiz bir tartışmanın parçası olmak istemiyoruz.

Şu an elimizdeki karar işinizi yapın diyor, işimizin başındayız.

Yalan yanlış iftira atılıyor. Öyle saldırılarla karşı karşıyayız ki inanılır gibi değil. Bakıyorum bir suç ortaklığını bozuyoruz galiba. Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz, nokta.