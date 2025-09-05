Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi! Ekibiyle birlikte video paylaştı: 'Biz göreve başladık'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan iki seçimin de şaibeli olduğunu ifade eden partililer, mahkemeye başvurdu.

CP'nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkeme tarafından belirtilen Özgür Çelik ve ekibini görevden alındı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, 4 kişilik çağrı heyetini kamuoyuna açıkladı.

Tekin açıklamasında şöyle dedi:

"BİZ GÖREVE BAŞLADIK"

"Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan İstanbul’da da 3 buçuk yıl görev yapan insanım.

Yine benim gibi önümüzdeki günlerde yine heyet adına krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımla biz göreve başladık.

HEYETİNİ TANITTI

Size tanıtmak isterim Zeki başkan; doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili. Aynı zamanda da uzun süre Cumhuriyet Halk Partisinin çeşitli birimlerinde görev yaptı ilçe başkanlığı yaptı.

Yine Hasan kardeşimiz, hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık daha sonra da çeşitli dönemlerde partimizin en zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı.

Müjdat kardeşimiz babadan oğula Cumhuriyet Halk Partili. Köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. O da ilçe başkanlığı yaptı. Keza erkan kardeşimiz. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.

Bizim temel görevimiz arkadaşlarımız kardeşlerimizin inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partilisi tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi.

Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var.

"BİRÇOK BELEDİYEMİZE HER GÜN OPERASYON VAR"

Tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyemizde her gün operasyon var. Bütün bunlara sahip çıkmak için hak hukuk adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz."