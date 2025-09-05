Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi! Ekibiyle birlikte video paylaştı: 'Biz göreve başladık'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na, seçimlere şaibe karıştırıldığı iddialarıyla kayyum atanarak Gürsel Tekin getirildi. Siyaset gündemine bomba gibi düşen gelişme sonrası Tekin'den ilk videolu açıklama geldi. Uzun yıllardır zamandır CHP'de siyaset yaptıklarının altını çizen Tekin, partiyi adliye koridorlarından kurtaracaklarını, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 10:47

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan iki seçimin de şaibeli olduğunu ifade eden partililer, mahkemeye başvurdu.

CP'nin seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkeme tarafından belirtilen Özgür Çelik ve ekibini görevden alındı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme, 'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, 4 kişilik çağrı heyetini kamuoyuna açıkladı.

Tekin açıklamasında şöyle dedi:

Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi! Ekibiyle birlikte video paylaştı: 'Biz göreve başladık'

"BİZ GÖREVE BAŞLADIK"

"Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan İstanbul’da da 3 buçuk yıl görev yapan insanım.

Yine benim gibi önümüzdeki günlerde yine heyet adına krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımla biz göreve başladık.

Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi! Ekibiyle birlikte video paylaştı: 'Biz göreve başladık'

HEYETİNİ TANITTI

Size tanıtmak isterim Zeki başkan; doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili. Aynı zamanda da uzun süre Cumhuriyet Halk Partisinin çeşitli birimlerinde görev yaptı ilçe başkanlığı yaptı.

Yine Hasan kardeşimiz, hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık daha sonra da çeşitli dönemlerde partimizin en zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı.

Müjdat kardeşimiz babadan oğula Cumhuriyet Halk Partili. Köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. O da ilçe başkanlığı yaptı. Keza erkan kardeşimiz. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.

Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi! Ekibiyle birlikte video paylaştı: 'Biz göreve başladık'

Bizim temel görevimiz arkadaşlarımız kardeşlerimizin inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partilisi tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi.

Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var.

"BİRÇOK BELEDİYEMİZE HER GÜN OPERASYON VAR"

Tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyemizde her gün operasyon var. Bütün bunlara sahip çıkmak için hak hukuk adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürsel Tekin'den manidar paylaşım! 'Sorunları çözmeye geliyoruz'
CHP'de yeni dönem! Gürsel Tekin İstanbul il binasına Canan Kaftancıoğlu ile gidecek
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#istanbul il başkanlığı
#Seçim Hilesi
#Mahkeme Kararı
#Parti Krizi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.