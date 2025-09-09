Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Politika
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Gürsel Tekin'den il binası açıklaması! 'Tartışmaların parçası olmayacağız'

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, Taksim'de açıklamalarda bulundu. İl binası tartışmalar hakkında konuşan Tekin, "Bina tartışmasının parçası olmayacağız. Öyle bir sorun yok. Üzerinde 6 oklu CHP yazan bir yer olsun, her yer bizimdir" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
10:07
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
10:55

2 Eylül'de alınan kararla ve ekibi görevden alınarak yerine İstanbul İl Başkanı olarak Taksim'de açıklamalarda bulundu. Dün yaşanan olayları değerlendiren Tekin, pet şişeli saldırı ve il binası tartışmalarını değerlendirdi. "Bize kurşun işlemez" diyen Tekin, "Bina tartışmasının parçası olmayacağız" dedi.

"BİNA TARTIŞMASININ PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

Yaşananların en çok kendisini üzdüğünü söyleyen Tekin, "Bundan sonra CHP'lileri ve seçmenleri asla üzmeyeceğiz, yolumuza bakacağız. Ve genel merkezimizde partili arkadaşlarımızla kucaklaşacağız. Bina tartışmasının parçası olmayacağız. Öyle bir sorun yok. Üzerinde 6 oklu CHP yazan bir yer olsun, her yer bizimdir" ifadelerini kullandı.

"GELEN SARILIYOR, GİDEN SARILIYOR"

Ben ve arkadaşlarım görevimiz gereği yapılması gereken ne varsa kısa süre içerisinde yapacağız. Kamuoyu önüne çıkıp “Görevimiz buydu, gereğini yaptık” deyip görevimize son vereceğiz.

Her ne kadar arkadaşlarımız bize kızgın olsa da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke günü, birbirimize laf yetiştirme günü değil. Bütün çabamız bu olacak.

Yollardaki vatandaşların tepkisini ölçmeye çalıştım. Gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Ben İstanbul’un bütün mahallelerini dolaşıyorum. Bütün uğraşımız partimizi en üst seviyeye çıkarmaktır.

Ben ve heyetteki arkadaşlarım hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük çaba sarf ettik. O manzaraların yaşanmaması için 7 gün yedi düveli bir araya getirdik. Ama bizim inisiyatifimiz dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü.

Bundan sonra CHP’ye oy verenleri asla vermeyeceğiz. Genel merkezimiz ve partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız. İyi çalışmalar olacak, kimse merak etmesin.

"KURŞUNLAR BİZE İŞLEMEZ"

Bize pet şişeler değil, kurşunlar bize işlemez. Hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Ama dostlarımı uyarmak istiyorum, yazar, çizer, gazeteci; yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin, yazmayın. Ne kadar zor bir görev üstlendiğimizi biliyorum ama söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır.

