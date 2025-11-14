Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Gürsel Tekin'den Özgür Çelik’e mazbata göndermesi! "Mühür kimdeyse Süleyman odur"

Mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Özgür Çelik aldığı mazbata üzerinden eleştirilerde bulundu. Mazbata ile karar alınmadığının altını çizen Tekin, "Karar defteri bizde. Mühür kimdeyse Süleyman odur" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'den Özgür Çelik’e mazbata göndermesi!
Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi () İl Başkanlığı görevine getirilen , basın mensuplarına son dönemde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'Yİ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİYLE MEŞGUL OLABİLECEK BİR DURUMA GETİRECEĞİZ

Eski İl Başkanlığı dönemindeki çalışmalarda ne yaptıysa şimdi aynısını yapmaya devam ettiklerinin atını çizen Tekin, "Biz dirençle çalışmalarımıza devam ettik, sivil toplum örgütleriyle toplantılarımız, bölge toplantılarımız, aklınıza gelebilecek daha önce, yani 2007 ile 2010 arasındaki il başkanlığı dönemimizdeki çalışmalarımızın ne yaptıysak şimdi aynısını yapmaya devam ediyoruz. Yani kısacası şunu beklerdim, ortada bir dosya var. Haklıdır, haksızdır hiç bilmiyoruz. Ne basın, ne medya, ne de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi dosyanın içeriğiyle hiç meşgul olmadı. Kardeşim iftiraysa hep beraber mücadele edelim. İçeriğinde bir şey varsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal kimliğini tartıştırma. Kimler varsa, o suç işlenmişse, suç unsurlarını işleyenler kimlerse partiyle ilişkisini keselim ki partimiz kamuoyunda tartışılmasın. Bu konuda maalesef bu çerçevede bütün arayışımıza rağmen bir uzlaşı yolu bulamadık. Önümüzdeki günlerde inşallah daha tertemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin gündemiyle meşgul olabilecek bir duruma getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"MÜHÜR KİMDEYSE SÜLEYMAN ODUR"

Karar defteri kendilerinde olduğu ve mazbatanın geçerliliğinin olmadığını belirten Tekin, "Çift başlılık diye bir şey yok. Kararı okuduğunuzda çok net olarak görebilirsiniz. Kafayı karıştıran hikaye ne? Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması. Doğru, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması da doğru bir açıklama. Yüksek Seçim yapabilirsiniz. Ama Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değil, bir karar organı değil. Aynı Seçim Kurulu. Bakın, Seçim Kurulu seçim yapabilirsiniz diye izin verdi. Sarıyer Seçim Kurulu, kurula da karar defterine emanet ederek kararı siz alabilirsiniz dedi. Karar defterini seçim kurulundan aldık. O zaman bu çift başlılık nerede? Tek karar defteri var. Çift karar defteri olabilir mi? Mazbata Özgür Çelik’te ama mazbata ile karar alınmıyor. Karar defteri bizde. Mühür kimdeyse Süleyman odur" diye konuştu.

