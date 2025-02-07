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 | Mutluhan Yildiz

Kabinede değişiklik olacak mı? Fatih Atik tarih vererek ayrılacak isimleri tek tek saydı

İl kongrelerini bugün İstanbul'da sonlandıran AK Parti'de değişim furyası devam ediyor. 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan büyük kongre öncesi kabine de değişiklikler olacağı iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabineden ayrılması beklenen isimleri tek tek saydı. İşte kabineden ayrılması ve yeni görevlendirme yapılması beklenen o isimler...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 22:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerin ardından söylediği 'değişim' sözleri, Ankara kulislerinde kabine değişikliği beklentisini gündeme getirdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre, kabine ve genel merkez yönetiminde köklü bir değişikliğini içeren sürecin 23 Şubat'taki AK Parti Büyük Kongresi öncesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Atik'in verdiği bilgilere göre, şu ana kadar 20 ilde değişim söylemleri olsa da mevcut isimlerin görevlerine devam ettiği görüldü. Ancak kabine değişikliğiyle ilgili artan beklentiler, önümüzdeki 15 gün içinde her an yeni isimlerin göreve getirilebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Atik, parti içinden görüştüğü bir genel başkan yardımcısının "biraz sabredin, şurada 15 gün kaldı" dediğini aktardı.

KABİNEDEN AYRILACAK İSİMLERİ TEK TEK SAYDI!

Kabine değişikliğiyle ilgili kulislerde işaret edilen isimleri sayan Fatih Atik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un isimlerini açıkladı.

Atik, ayrıca AK Parti Gençlik Kolları Genel Sekreteri Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandamir gibi isimlerin de farklı görevlerde değerlendirileceğini belirtti.

"BİRAZ SABREDİN, 15 GÜN KALDI"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in konu hakkında açıklamaları şu şekilde:

"23 Şubat tarihinde büyük kongre yapılacak. Bu 15 günlük süre zarfında her cumayı bekleyelim. Kabine değişikliğinin büyük kongre öncesinde yapılacağını düşünüyorum. Her an değişiklik gelebilir. 15 günlük süre içerisinde değişim olacağını düşünüyorum. Bir genel başkan yardımcısı ile görüştüğümde bana 'biraz sabredin, şurada 15 gün kaldı' dedi. Değişimde sayının fazla olması gerekiyor.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Sekreteri Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandamir gibi isimlerin farklı konumlara getirilmesi bekleniyor.

"CUMHURBAŞKANI ÖNERİLERE SESSİZ KALDI"

Ayrılacak bakanlarla ilgili ise tutum farklı. Cumhurbaşkanına gidip fikir veren partililer var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları dinlediği ve sessiz kaldığı öğrenildi. Daha önce bunlara sert tepkiler veriyordu ama bu seferlik sustu.

'Peki kimler gidiyor?' diye sordum. Bana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son yaşananlardan sonra da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kabineden ayrılacak isimler olacağını ifade ettiler."

https://x.com/tgrthabertv/status/1887943784920662071

 

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