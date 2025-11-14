Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Erdoğan ile istişareleri yoğunlaştırma konusunda hemfikiriz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye temaslarının ardından ülkesine döndü. Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin son derece verimli geçtiğini ve iki ülke arasındaki istişareleri yoğun şekilde sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
02:03
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
02:03

Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında temaslarını değerlendiren Erhürman, Anıtkabir’i ziyaret ettiğini, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü aktardı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Erdoğan ile istişareleri yoğunlaştırma konusunda hemfikiriz"

Erhürman, meselesindeki hassasiyetler konusunda Türkiye ile büyük ölçüde aynı noktada olduklarını vurguladı: "Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının bir şekilde ihlal edilmesi, Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranılması noktasında elbette ortak rahatsızlıklarımız var."

KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının her zaman çözüm isteyen taraf olduğunu belirterek, “Çözümsüzlük durumunda bunun bedelini bu halk ödememeli” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Erdoğan ile istişareleri yoğunlaştırma konusunda hemfikiriz"

5+1 TOPLANTISI ÖNCESİ LEFKOŞA VURGUSU

5+1 toplantılarının önemine vurgu yapan Erhürman, bu toplantılar öncesinde Lefkoşa'da bir takım sonuçlara ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Gelecek hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmeyi planladıklarını dile getiren Erhürman, sonrasında da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geleceklerini duyurdu.

#Kıbrıs
#Ankara
#Kıbrıs Türk Halkı
#Erhürman
#Kıbrıs Barış Süreci
#5+1 Toplantısı
#Politika
