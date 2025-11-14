KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Erdoğan ile istişareleri yoğunlaştırma konusunda hemfikiriz"

Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Ankara temaslarını değerlendiren Erhürman, Anıtkabir’i ziyaret ettiğini, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü aktardı.

Erhürman, Kıbrıs meselesindeki hassasiyetler konusunda Türkiye ile büyük ölçüde aynı noktada olduklarını vurguladı: "Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının bir şekilde ihlal edilmesi, Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranılması noktasında elbette ortak rahatsızlıklarımız var."

KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının her zaman çözüm isteyen taraf olduğunu belirterek, “Çözümsüzlük durumunda bunun bedelini bu halk ödememeli” dedi.

5+1 TOPLANTISI ÖNCESİ LEFKOŞA VURGUSU

5+1 toplantılarının önemine vurgu yapan Erhürman, bu toplantılar öncesinde Lefkoşa'da bir takım sonuçlara ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Gelecek hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmeyi planladıklarını dile getiren Erhürman, sonrasında da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geleceklerini duyurdu.