Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

MHP harekete geçti: TikTok kapatılsın

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya uygulamalarından TikTok'un aile yapısına zarar verdiğini belirterek uygunsuz içerik paylaşım yapanlara sitem etti. Milletvekili Öztürk, uygunsuz içerikler sebebiyle platformun erişme engellenmesi ya da kapatılması gerektiğini savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 11:20

Kırıkkale Mileltvekili Halil Özütrk sosyal medya platformu olan 'ta uygunsuz içeriklerin paylaşılması sebebiyle Türk aile yapısına zarar verdiğini belirterek uyulama için acilen önlem alınması gerektiğini belirtti. Öztürk yaptığı açıklamada Tiktok'a ya da kapatma kararı verilmesi gerektiğini aktardı.

'DUR' DEME ZAMANI GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, sosyal medya platformu TikTok'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, artık bu uygulamaya "dur" deme zamanının geldiğini söyledi. Hatay'da yaşanan ve 'nın müdahale ettiği olayın ardından açıklama yapan Öztürk, "Bu hadiseler vahim bir boyut aldı, toplumsal çöküş yaşanıyor" dedi.

MHP harekete geçti: TikTok kapatılsın

AİLE YILINDA BU KONUYA HASSASİYETLE YAKLAŞILMALI

Öztürk, aileyi toplumun temel taşı olarak gördüklerini belirterek, Aile Yılı'nda bu konulara daha da hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya çağında çocukların istismara ve kötü alışkanlıklara karşı korunması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, özellikle TikTok'ta yer alan uygunsuz içeriklerin aile yapısını tehdit ettiğini ifade etti.

'YATAK ODASINDAN CANLI YAYIN AÇIYORLAR'

"Çocuklarımızı istismar ettirmeyiz" diyen Öztürk, çocukların içerik üretiminde kullanılmasını doğrudan istismar olarak nitelendirdi. TikTok'ta ahlaka aykırı içerikler ve sapkın yayınların giderek arttığını belirten Öztürk, "Yatak odasından canlı yayın açanlar, çeşitli teşhirler yapan hesaplar, hediye adı altında istismar örnekleri ortada. TikTok adeta bir çukur halini almıştır" ifadelerini kullandı.

MHP harekete geçti: TikTok kapatılsın

UYGUNSUZ İÇERİKLERİ FİLTRELEMİYORLAR

Öztürk, yaklaşık bir yıl önce TikTok ile ilgili verdikleri kanun teklifinin bir an önce gündeme alınması gerektiğini hatırlatarak, "Uygunsuz içerikleri filtrelemeyen bu platforma önce erişim engeli, devam etmesi halinde de kapatma cezası uygulanmalıdır. Çocuklarla ilgili içerik üretenler de hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmalıdır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kız çocuğunu Tiktok’ta dans ettirerek para kazanan baba hakkında karar verildi
ABD'den TikTok kararı! Donald Trump imzaladı
ETİKETLER
#tiktok
#mhp
#erişim engeli
#çocuk istismarı
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Uygunsuz Içerik
#Halil Öztürk
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.