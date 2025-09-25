MHP harekete geçti: TikTok kapatılsın

MHP Kırıkkale Mileltvekili Halil Özütrk sosyal medya platformu olan Tiktok'ta uygunsuz içeriklerin paylaşılması sebebiyle Türk aile yapısına zarar verdiğini belirterek uyulama için acilen önlem alınması gerektiğini belirtti. Öztürk yaptığı açıklamada Tiktok'a erişim engeli ya da kapatma kararı verilmesi gerektiğini aktardı.

'DUR' DEME ZAMANI GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, sosyal medya platformu TikTok'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, artık bu uygulamaya "dur" deme zamanının geldiğini söyledi. Hatay'da yaşanan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahale ettiği olayın ardından açıklama yapan Öztürk, "Bu hadiseler vahim bir boyut aldı, toplumsal çöküş yaşanıyor" dedi.

AİLE YILINDA BU KONUYA HASSASİYETLE YAKLAŞILMALI

Öztürk, aileyi toplumun temel taşı olarak gördüklerini belirterek, Aile Yılı'nda bu konulara daha da hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya çağında çocukların istismara ve kötü alışkanlıklara karşı korunması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, özellikle TikTok'ta yer alan uygunsuz içeriklerin aile yapısını tehdit ettiğini ifade etti.

'YATAK ODASINDAN CANLI YAYIN AÇIYORLAR'

"Çocuklarımızı istismar ettirmeyiz" diyen Öztürk, çocukların içerik üretiminde kullanılmasını doğrudan istismar olarak nitelendirdi. TikTok'ta ahlaka aykırı içerikler ve sapkın yayınların giderek arttığını belirten Öztürk, "Yatak odasından canlı yayın açanlar, çeşitli teşhirler yapan hesaplar, hediye adı altında istismar örnekleri ortada. TikTok adeta bir çukur halini almıştır" ifadelerini kullandı.

UYGUNSUZ İÇERİKLERİ FİLTRELEMİYORLAR

Öztürk, yaklaşık bir yıl önce TikTok ile ilgili verdikleri kanun teklifinin bir an önce gündeme alınması gerektiğini hatırlatarak, "Uygunsuz içerikleri filtrelemeyen bu platforma önce erişim engeli, devam etmesi halinde de kapatma cezası uygulanmalıdır. Çocuklarla ilgili içerik üretenler de hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmalıdır" dedi.