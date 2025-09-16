Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Zalimler, Müslüman Türk'ün gücünden korksun

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

"Hep beraber saflarımızı sıklaştıracağız. (İsrail) Bu yayılmacılığın duracağı yoktur. EOKA'nın planları neyse Siyonist İsrail yönetiminin yayılmacı politikasında da Kıbrıs vardır. Öyle olduğu için de Kıbrıs'ta barış ve istikrar istemezler. Türk halkının bölgede güçlü olmasını istemezler. Türkiye'nin dostlarıyla bir arada Türkiye'nin düşmanlarının karşısında olacağız. Zalimlerin hepsi Müslüman Türk'ün gücünden korksun"

