Özgür Özel erken seçimde ısrarcı: Gün sayıyoruz

11 Ekim 2024 14:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:21

31 Mart yerel seçimlerinden partisini birinci olarak çıkaran CHP Genel Başkanı Özgür Özel iddialı konuştu. İktidar için gün saydıklarını söyleyen Özgür Özel'in erken seçim mesajı dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye​'de var olan sıkıntıları kendi iktidarları döneminde çözeceklerini belirtti. İktidara gelmek için gün saydıklarını söyleyen Özgür Özel, hükümeti erken seçime zorlamaları gerektiğini ifade etti.

"İLK SEÇİMDEKİ İKTİDARIN ANAHTARI ELİMİZDE"

Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada CHP​'nin 14 büyükşehir belediyesinin dışında büyükşehir olmayan illerde de 21 belediye başkanlığını kazandığını hatırlatan Özel, Türkiye'nin 7 bölgesinde il belediyesi bulunan tek parti olduğunu belirtti. Özel, "Bizim belediye başkanlarımızın ellerinde, ceplerinde, kadın belediye başkanlarımızın çantalarında birer anahtar var. Bu anahtar belediyelerinin kapısını ya da kasasının ya da şehrin altın anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gireceği ilk seçimlerdeki iktidarının anahtarı" dedi.

"İKTİDAR İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Özel, CHP'li belediye başkanlarının, toplandıklarında turistik geziye gider gibi değil çalışmaya geldiklerini ifade eden Özgür Özel, yerel yönetimlerin çözebildiği ve çözemediği sorunlar olduğuna dikkat çekip şöyle konuştu:

"Çözemediğimiz sorun işsizlik​ çünkü yerel yönetimler istihdam oluşturma imkanı olan ama an itibarıyla zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partiden olursa olsun belediyenin tüm istihdam olanaklarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Böyle bir dönemde yeni işsizler çıkaramıyoruz. O personel giderleri de çok kritik ama çıkarmamak için çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu en çok zorlandığımız konu. Bunu biliyoruz. Bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz."

"İŞSİZLİK 11 MİLYONA ÇIKTI"

Özel, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladığını anımsatarak, "0,3'lük bir düşüşten, yüzde 8,5'luk bir işsizlikten bahsediyorlar. TÜİK'in de rakamlarında gizlemediği, DİSK'in detaylı araştırmalarında tüm kesimler tarafından doğrulandığı şekilde Türkiye'de gerçek anlamda işsizlik 8,8 milyondan 11 milyona çıkmış. Yani sadece 2023 Ağustos'tan, 2024 Ağustos'a kadar 2,2 milyon yeni işsizin eklenmesiyle geniş tabanlı işsizlik 11 milyona çıkmış durumda" şeklinde konuştu.

"İKTİDARI ERKEN SEÇİME ZORLAMALIYIZ"

TÜRK-İŞ ve KESK'in yapacağı eylemleri önemsediklerini dile getiren Özel, "Kim 'geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti 'parlamento içindeki muhalefet', 'dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız." değerlendirmesini yaptı.