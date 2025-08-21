Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama getirdi!

Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişini ve Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e gitmesini yasakladı. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek.

SORUMLULUK İMZASI ŞARTI

Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.

TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN GEMİ TRAFİĞİ ZATEN YOK

Kaynaklar, Türkiye’den İsrail’e halilhazırda doğrudan ticari gemi trafiği bulunmadığını, bu uygulamanın özellikle İsrail’e yük taşıyan ve Türkiye limanlarını kullanan yabancı gemilere yönelik olduğunu vurguladı. Bu uygulama, limanlarda denetim ve sorumluluğu artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmeyi hedefliyor.