 Suat Vilgen

Türkiye'nin yurt dışında kaç okulu var? Bakan Tekin net sayı verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin dünyanın 56 ülkesinde faaliyet gösteren 452 okulu bulunduğunu açıkladı. Tekin, “Bizim dünyanın her köşesinde bulunmaya ihtiyacımız var. Ne derlerse desinler, bu politikaya da devam edeceğiz” dedi.

18.08.2025
14:01
18.08.2025
14:01

, Kızılcahamam’da düzenlenen “Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı”nda konuştu. Türkiye’de son 20 yılda eğitimde tarihi adımlar atıldığını vurgulayan Tekin, yurt dışında görev yapacak öğretmenlere, “Sizler şimdi yurt dışına bayrağımızı, ülkemizi, milletimizi temsil etmek üzere gideceksiniz. Hangi ülkeye giderseniz gidin gururla ‘Bizim ülkemiz buradan çok daha iyi’ diyebileceğiniz bir eğitim öğretim ortamı var. Bunu göğsünüzü gere gere söyleyebilirsiniz” dedi.

Türkiye'nin yurt dışında kaç okulu var? Bakan Tekin net sayı verdi

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ VURGUSU

Konuşmasında ’ne de değinen Tekin, eğitimin barış ve insan hakları odaklı olması gerektiğini belirtti. “Eğer dünya barışını ihlal eden topluluklar varsa bunun müsebbibi eğitim sistemleridir” diyen Tekin, müfredatın milli ve manevi değerleri kapsayan bir yapıyla hazırlandığını kaydetti.

Türkiye'nin yurt dışında kaç okulu var? Bakan Tekin net sayı verdi

YURT DIŞINDA 452 OKUL

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışında aktif rol oynadığını ifade eden Bakan Tekin, “Türkiye Maarif Vakfı adıyla Türkiye’nin yurt dışındaki yüz akı eğitim kurumları inşa edelim diye bir yasal düzenleme yaptık” dedi. Tekin, dünyanın 56 farklı ülkesinde 452 okul bulunduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Almanya’dan Senegal’e, Romanya’dan Kongo’ya, Fransa’ya, Etiyopya’ya kadar dünyanın dört bir yanında bizim bayrağımızı dalgalandıran, oradaki çocuklara eğitim hizmeti sunan kurumlarımız var. Muhalefete bakarsak hiç adım atmamalıydık. Bugün de eleştiriyorlar, ‘Ne işimiz var bizim orada’ diyorlar. Bizim dünyanın her köşesinde bulunmaya ihtiyacımız var. Ne derlerse desinler, bu politikaya da devam edeceğiz.”

“BİZİ TÜRK İNSANINA YAKIŞIR ŞEKİLDE TEMSİL EDİN”

Bakan Tekin, yaklaşık 2 bin öğretmenin yurt dışında görev yaptığını hatırlatarak, öğretmenlerden Türkiye’nin vizyonunu en iyi şekilde yansıtmalarını istedi:

“Sizlerden istirhamım gittiğiniz her yerde ülkemizin geldiği noktayı, dünyaya barış ve insan hakları getirmek için attığımız adımları anlatmanız. Türk insanına yakışır bir biçimde bizi temsil etmenizi arzu ediyoruz. İnşallah sizler bunu yapacaksınız.”

