31°
Politika
YRP'den İsrail'e Suriye tepkisi

Yeniden Refah Partisi'nde İsrail'in Suriye üzerinde uyguladığı politikalara tepki geldi. İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Siyonist İsrail'in daha da ileri giderek, Suriye ile olan sınırında Dürziler vasıtasıyla tampon bölge oluşturmaya çalışması Suriye'nin bölünerek butik bir devlete dönüşmesini amaçlamaktadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarda yalnızlığa ve çözümsüzlüğe itilmesinin 'in uluslararası hukuksuzluğuna davetiye çıkardığını söyledi.

Müslüman ülkeler arasındaki derin bölünmelerin, ayrıştırıcı politikaların Gazze'nin göz göre göre yok olmasına katalizör etkisi yaptığını kaydeden Bekin, yaklaşık iki yıldır Gazze'deki katliamlara karşı düzenlenen yürüyüş ve gösterilerle sürdürülmeye çalışılan duygusal reaksiyonların hiçbir sonuç vermediğini dile getirdi.

"ORTA DOĞU'DA ÇIBAN BAŞI"

İsrail'in 'nin bir kısmını da işgal yoluna giderek Orta Doğu'da "çıban başı" olmaya devam ettiğini dile getiren Bekin, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in daha da ileri giderek, Suriye ile olan sınırında Dürziler vasıtasıyla tampon bölge oluşturmaya çalışması Suriye'nin bölünerek butik bir devlete dönüşmesini amaçlamaktadır. Keza, Suriye'nin kuzeyinde de el altından Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) de güç vermeye çalışarak Türkiye-Suriye sınırını da kendi kontrolü altında tutmaya ve Suriye'nin ileriye yönelik hareket alanını iyice daraltma yoluna gitmeye çalışmaktadır."

Bekin, Mardin Müzesinin Süryani Katoliklere devredilmesinin kültürel çeşitliliğin haksız bir şekilde baskılanması sonucunu doğuracağını savundu.

