Anne olmak için herşeyi göze aldı

Sadece anne olabilmek için yüksek riskli ameliyatları göze alan Yeni, dördüncü kalp ameliyatına kadar uzanan zorlu bir yolculuk yaşadı. Yıllar içinde iki biyolojik, bir metal kapakla yaşamasına rağmen yeniden rahatsızlanan Yeni, birçok merkezde “ameliyat edilemez” denilirken, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal’ın başarılı operasyonuyla yeniden sağlığına kavuştu.

Çocuklukta geçirdiği romatizmal ateşin ardından başlayan kalp kapağı problemleri, 49 yaşındaki Gönül Yeni’nin hayatını defalarca tehdit etti. Üç kez açık kalp ameliyatı geçiren Yeni, en büyük hayali olan anne olabilmek için büyük riskler aldı ve Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal’ın gerçekleştirdiği dördüncü ameliyatla sağlığına kavuştu.

“YETER Kİ ANNE OLAYIM” DEDİ, RİSKLİ AMELİYATLARI GÖZE ALDI

Birinci ameliyatı sırasında, sadece anne olabilmek için biyolojik kapak tercih ettiğini söyleyen Yeni, “Doktorum bana iki seçenek sundu. Metal kapak ya da biyolojik kapak. Ben biyolojik kapağın daha az ömürlü olduğunu biliyordum ama anne olmak istiyordum. Çünkü metal kapak takılırsa kan sulandırıcı ilaçlar nedeniyle çocuk doğuramazdım. Tüm risklere rağmen, biyolojik kapağı tercih ettim. Bu karar benim için hayatımın dönüm noktasıydı” dedi.

“DÖRDÜNCÜ AMELİYATI KABUL EDEN HİÇBİR MERKEZ BULAMADIM”

Yıllar içinde kalp kapakları tekrar deforme olan Yeni, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle başvurduğu birçok merkezde, dördüncü açık kalp ameliyatının riskli olduğu gerekçesiyle geri çevrildi. Yeni süreci şu sözlerle anlattı: “Hastaneler, bu ameliyatın hayati risk taşıdığını söyledi. Açıkça ‘Artık yapılmaz, çok riskli’ dediler. Sonra Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’ne ulaştım. Prof. Dr. Cengiz Köksal bana umut verdi ve süreci tüm detaylarıyla anlattı. O an, yeniden yaşama bağlandım.”

“GÖĞÜS KEMİĞİNE GİRMEDEN, KALP ZARINDAN MÜDAHALE ETTİK”

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Cengiz Köksal, dördüncü kez açık kalp ameliyatı geçiren bir hastada başarı elde etmenin ciddi bir ekip çalışması ve teknik deneyim gerektirdiğini vurgulayarak, “Daha önce üç kez göğüs kemiği açılan hastalarda, dördüncü operasyon oldukça risklidir. Ameliyat öncesi doğru planlama ile 4. Ameliyatında Gönül hanımın bir daha kalp sorunu yaşamaması için aort ve mitral kapağını değiştirdik ve triküspit kapağını kendi geliştirdiğimiz yöntem ile değiştirmeden tamir ettik Ameliyat sonrası kısa sürede iyileşti” diye konuştu.

NEFES DARLIĞI VE ÇARPINTIYI HAFİFE ALMAYIN

Kalp kapak hastalığı olan bireylerin düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Köksal, “Mitral kapak problemi olan hastalarda değerli olan kapak değiştirmeden mümkünse kapağı tamir etmektir. Mitral kapak tamiri, bu konuda tecrübeli merkezlerde yapıldığında, biyolojik kalp kapağından daha uzun ömürlüdür ve hastanın kan sulandırıcı kullanması gerekmez. Amacımız hastanın yaşam kalitesini arttırmak olduğu için çoğunlukla mitral kapak tamirini küçük kesi ile sağ koltuk altından yapmak daha değerlidir, şeklinde konuştu.