Çocuklarda ideal günlük ekran süresi belli oldu! Süreyi aşanlar büyük risk altında

15 Eylül 2024 12:11 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:15

Uzmanlar uzun ekran süresinin, dikkat eksikliğinin en önemli nedenlerinden olduğunu açıkladı. Yaş gruplarına göre çocuklar ve yetişkinlerde günlük ideal ekran süresini paylaştı

Son yıllarda büyük bir sorun haline gelen ekran bağımlılığı anne ve babaları çaresiz bırakıyor. Uzun saatlerini tablet, telefon veya televizyon karşısında geçiren çocuklar dikkat eksikliği ve hareketsizliğe bağlı obezite gibi birçok sağlık riski ile karşı karşıya kalıyor. Ancak uzmanlara göre bu, mutlaka çözüme kavuşturulması gereken bir sorun.

İLKOKUL ÇAĞINDA AZAMİ 1 SAAT

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari, Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Ayşegül Efe, ekran süresinin telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon izlemeyi içine alan toplam bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Bu konuda Amerikan Pediatri Akademisinin çocuklar için belirlediği ekran sürelerini aktaran Do. Dr. Efe, 0-3 yaş aralığındaki çocukların mümkünse ekrana hiç maruz kalmaması gerektiini belirtti. Ekranlardan yayılan ışınların dikkat dağıtıcı, yoğun uyaranlar içerdiğini ve bu yaş grubundaki çocukların bilişsel becerileriyle denk olmadığını söyledi.

3-6 yaş arasındaki çocukların maksimum yarım saat, ebeveyn kontrolünde ve ebeveynle iletişim halinde ekrana bakabileceğini anlatan Efe, "lkokul çağındaki tüm çocuklarda günlük toplam ekran süresinin en fazla 1 saat olmasını öneriyoruz. 12 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkinlerde ise tüm ekran kullanımının 2 saat ile sınırlandırılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

EKRAN BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Ekran bağımlılığının "8 saatin üstünde kullanan bağımlıdır, aşağısı değildir" gibi bazı tanımlamaların olduğunu ama bu konuda bir mutabakata varılamadığını anlatan Efe, şunları kaydetti: "Saatten bağımsız olarak, davranışsal bir bağımlılıktan bahsedebilmek için o şeyin kötüye kullanımı, ondan uzak kalmaktan dolayı yoğun endişe duymak, uzak kalındığında birtakım davranışsal ve duygusal belirtiler gösterme, strese girme, stresle baş edememe gibi durumların eşlik etmesi gerekiyor. Biz bu durumlarda bağımlılık tanısı ve tedavisine başlıyoruz."