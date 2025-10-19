Menü Kapat
Fenerbahçe memnun kalmadı! Yıldız oyuncu için İngiliz devleri sıraya girdi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için yabancı basında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtilirken, Sarı-lacivertli yönetimin Duran'ın performansından memnun kalmadığı için satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi. Öte yandan İngiliz devlerinin Duran'ı radarına aldığı belirtildi.

Fenerbahçe memnun kalmadı! Yıldız oyuncu için İngiliz devleri sıraya girdi
'in 9. haftasında bu akşam Karagümrük'ü konuk edecek , zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermek istemiyor.

Bir diğer yandan şampiyonluk için ara transferde takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe memnun kalmadı! Yıldız oyuncu için İngiliz devleri sıraya girdi

PERFORMANSINDAN HİÇ MEMNUN KALINMADI

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Ekvador basınından Bolavip'in yaptığı habere göre Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Yapılan habere göre, sarı-lacivertli yönetim, genç golcünün performansından memnun kalmadı. Bu nedenle Fenerbahçe, Duran'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Fenerbahçe memnun kalmadı! Yıldız oyuncu için İngiliz devleri sıraya girdi

İNGİLİZ DEVLERİ YAKIN TAKİBE ALDI

Öte yandan bonservisi Suudi ekibi Al-Nassr'da bulunan Jhon Duran'ın yeniden İngiltere'ye dönme ihtimali bulunuyor.

Premier Lig devleri , ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe memnun kalmadı! Yıldız oyuncu için İngiliz devleri sıraya girdi

YALNIZCA 6 KEZ SAHAYA ÇIKTI

Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar yalnızca 6 karşılaşmada sahaya çıktı.

21 yaşındaki golcü, söz konusu müsabakalarda 1 kez fileleri sarstı ve 1 de asist yaptı.

Sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Duran'ın kısa süre içinde yeniden kadroya dönmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#chelsea
#aston villa
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Manchester United
#Spor
