Fenerbahçe memnun kalmadı! Yıldız oyuncu için İngiliz devleri sıraya girdi

Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermek istemiyor.

Bir diğer yandan şampiyonluk için ara transferde takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip için sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

PERFORMANSINDAN HİÇ MEMNUN KALINMADI

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jhon Duran hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Ekvador basınından Bolavip'in yaptığı habere göre Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Yapılan habere göre, sarı-lacivertli yönetim, genç golcünün performansından memnun kalmadı. Bu nedenle Fenerbahçe, Duran'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

İNGİLİZ DEVLERİ YAKIN TAKİBE ALDI

Öte yandan bonservisi Suudi ekibi Al-Nassr'da bulunan Jhon Duran'ın yeniden İngiltere'ye dönme ihtimali bulunuyor.

Premier Lig devleri Manchester United, Chelsea ve Aston Villa oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

YALNIZCA 6 KEZ SAHAYA ÇIKTI

Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar yalnızca 6 karşılaşmada sahaya çıktı.

21 yaşındaki golcü, söz konusu müsabakalarda 1 kez fileleri sarstı ve 1 de asist yaptı.

Sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Duran'ın kısa süre içinde yeniden kadroya dönmesi bekleniyor.