Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Depremden sonra huzur bulmuştu! 2,5 yıldır yaşadığı mağarayı boşaltıyor: 'Bundan sonra orada yaşayacağım'

Hatay'da depremin ardından mağarada yaşamaya başlayan Ali Bozoğlan'a zabıta ekipleri tarafından mağarayı boşaltması tebliğ edildi. Çok sevdiği mağarayı boşaltma kararı alan Bozoğlan, Hatay Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen konteynerde yaşamını sürdürmeye devam edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 11:37

Kahramanmaraş merkezli depremlere 'daki evinde ailesiyle yakalanan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan depremden oldukça etkilendi. Yaşadığı ev yerle bir olan Bozoğlan, insanlardan uzakta yaşama kararı alarak Yaylıca Mahallesi sınırlarında keşfettiği mağaraya yerleşti. Mağarada bir düzen kuran aradığı huzuru burada bulduğunu belirtmişti. Yıllardır mağarada yaşayan Bozoğlan'a zabıta ekipleri mağarayı boşaltmasını tebliğ etti. Bozoğlan, huzuru bulduğu mağarayı bir daha gelmemek üzere boşaltarak Hatay Valiliği tarafından verilen konteynerde yaşamını sürdürecek.

Depremden sonra huzur bulmuştu! 2,5 yıldır yaşadığı mağarayı boşaltıyor: 'Bundan sonra orada yaşayacağım'

2,5 YILDIR MAĞARADA YAŞIYOR

Zabıta ekipleri tarafından kendisine evrak tebliğ edildiğini ve mağarayı boşaltma kararı aldığını ifade eden Ali Bozoğlan, "Depremden sonra birkaç yerde kaldım. Birkaç değişik yüzler gördüğümden çadırda kalmak istedim. Birkaç yere çadırı koymak istedim ama izin vermediler. İzin vermeyince ben de mağaraya yerleştim, 2,5 yıldır mağarada yaşıyorum. Buraya geldiğimde eşyaları dizdim, yemekler yaptım. Çamaşırlarımı yıkıyorum. Suyumu dışarıdan taşıyarak mağaraya getiriyorum. Banyoyu burada dışarıda yapıyorum. Hatay Valimiz sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Bana güzel bir tahsis ettiler. Konteynerimdeki eşyaları da döşediler. Devletimizi ve Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'yı da Allah muvaffak etsin. Zabıta müdürlüğünden böyle bir kağıt geldi, zabıta ekipleri gelip burada keşif yaptılar. Bu eşyaları taşımak için bana yardımcı olacaklarını söylediler. Benim buradaki eşyaları taşınmaya imkanım yok, Allah'ın izniyle mağarayı boşaltacağız" dedi.

Depremden sonra huzur bulmuştu! 2,5 yıldır yaşadığı mağarayı boşaltıyor: 'Bundan sonra orada yaşayacağım'

"HATAY VALİLİĞİ TARAFINDAN VERİLEN KONTEYNERDA KALACAĞIM"

Mağarada yaşadığı zamanlarda huzurlu olduğunu ve ayrıldığı için üzgün hisseden Ali Bozoğlan, "Mağarayı boşaltacağım için çok üzgünüm. Onlara da zorluk olmasın diye boşaltmaya karar verdim. Mağarada daha huzurluydum. Konteynerde biraz ses çıkardığın zaman herkes şikayet ediyor. Bu yüzden mağarada yaşamak daha huzurlu hissettiriyor. Mağarada hava ve oksijen var. Sadece bir elektrik eksiğim vardı. Onu da yapacaktım ama maalesef şimdi yapamayacağım. Hatay Valiliği tarafından verilen konteynerda kalacağım. Hatay Valiliği'ne teşekkür ediyorum. Allah'a inancı olanlar hiçbir şeyden korkmazlar ve onlara bir şey olmazlar. İnançsız ve ürkek olanları akrep de sokar, yılan da sokar. Geçenlerde Ankara'dan mağaraya geldiğimde yatağımda yılan vardı, yılanı yatağımdan çıkarttım ve git mübarek dedim. Beyaz bir yılan yatağımı parçalamıştı. Yılanı çıkarttım ve bıraktım yürüdü gitti. Yılan bana hiç dokunmadı. Yılanın bir başında tuttum bir de kuyruğundan tuttum o şekilde dışarıya çıkarttım" ifadelerini kullandı.

Depremden sonra huzur bulmuştu! 2,5 yıldır yaşadığı mağarayı boşaltıyor: 'Bundan sonra orada yaşayacağım'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kafa kafaya feci kaza! Kameralara yansıyan anlar dehşete düşürdü
Yavuz Ağıralioğlu o sözleri söylerken depreme yakalandı! Tepkisi damga vurdu: Tayyip Bey aleyhine konuşunca...
ETİKETLER
#hatay
#mağara
#depremzede
#konteyner
#Ali Bozoğlan
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.