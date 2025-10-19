Depremden sonra huzur bulmuştu! 2,5 yıldır yaşadığı mağarayı boşaltıyor: 'Bundan sonra orada yaşayacağım'

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'daki evinde ailesiyle yakalanan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan depremden oldukça etkilendi. Yaşadığı ev yerle bir olan Bozoğlan, insanlardan uzakta yaşama kararı alarak Yaylıca Mahallesi sınırlarında keşfettiği mağaraya yerleşti. Mağarada bir düzen kuran aradığı huzuru burada bulduğunu belirtmişti. Yıllardır mağarada yaşayan Bozoğlan'a zabıta ekipleri mağarayı boşaltmasını tebliğ etti. Bozoğlan, huzuru bulduğu mağarayı bir daha gelmemek üzere boşaltarak Hatay Valiliği tarafından verilen konteynerde yaşamını sürdürecek.

2,5 YILDIR MAĞARADA YAŞIYOR

Zabıta ekipleri tarafından kendisine evrak tebliğ edildiğini ve mağarayı boşaltma kararı aldığını ifade eden Ali Bozoğlan, "Depremden sonra birkaç yerde kaldım. Birkaç değişik yüzler gördüğümden çadırda kalmak istedim. Birkaç yere çadırı koymak istedim ama izin vermediler. İzin vermeyince ben de mağaraya yerleştim, 2,5 yıldır mağarada yaşıyorum. Buraya geldiğimde eşyaları dizdim, yemekler yaptım. Çamaşırlarımı yıkıyorum. Suyumu dışarıdan taşıyarak mağaraya getiriyorum. Banyoyu burada dışarıda yapıyorum. Hatay Valimiz sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Bana güzel bir konteyner tahsis ettiler. Konteynerimdeki eşyaları da döşediler. Devletimizi ve Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'yı da Allah muvaffak etsin. Zabıta müdürlüğünden böyle bir kağıt geldi, zabıta ekipleri gelip burada keşif yaptılar. Bu eşyaları taşımak için bana yardımcı olacaklarını söylediler. Benim buradaki eşyaları taşınmaya imkanım yok, Allah'ın izniyle mağarayı boşaltacağız" dedi.

"HATAY VALİLİĞİ TARAFINDAN VERİLEN KONTEYNERDA KALACAĞIM"

Mağarada yaşadığı zamanlarda huzurlu olduğunu ve ayrıldığı için üzgün hisseden Ali Bozoğlan, "Mağarayı boşaltacağım için çok üzgünüm. Onlara da zorluk olmasın diye boşaltmaya karar verdim. Mağarada daha huzurluydum. Konteynerde biraz ses çıkardığın zaman herkes şikayet ediyor. Bu yüzden mağarada yaşamak daha huzurlu hissettiriyor. Mağarada hava ve oksijen var. Sadece bir elektrik eksiğim vardı. Onu da yapacaktım ama maalesef şimdi yapamayacağım. Hatay Valiliği tarafından verilen konteynerda kalacağım. Hatay Valiliği'ne teşekkür ediyorum. Allah'a inancı olanlar hiçbir şeyden korkmazlar ve onlara bir şey olmazlar. İnançsız ve ürkek olanları akrep de sokar, yılan da sokar. Geçenlerde Ankara'dan mağaraya geldiğimde yatağımda yılan vardı, yılanı yatağımdan çıkarttım ve git mübarek dedim. Beyaz bir yılan yatağımı parçalamıştı. Yılanı çıkarttım ve bıraktım yürüdü gitti. Yılan bana hiç dokunmadı. Yılanın bir başında tuttum bir de kuyruğundan tuttum o şekilde dışarıya çıkarttım" ifadelerini kullandı.