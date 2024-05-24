Ders başarısını sağlıyor ama metamfetaminin yolunu açıyor

24 May 2024 06:36 - Güncelleme : 24 May 2024 06:36

Sınav başarısı için çocuklara veriyorlar, uzmanlar büyük tehlikeye dikkat çekti. Ders konsantrasyonunu sağlamak için verilen takviyeler çocukları ileride hap olmadan çalışamaz hale getiriyor. En sonunda takviyesiz çalışamayan gençler metamfetaminle tanışma yollarına sapabiliyor.

Haziran ayının ilk haftalarında yapılacak LGS ve YKS sınavları için geri sayım başladı. Sınav stresinin kaygıya, depresyona ve panikataklara neden olabildiğine dikkat çeken uzmanlar, öğrenci ve ailelerine kaygılarını nasıl yönetmeleri gerektiğini anlattı.

Her öğrencinin bireysel zorlanmaları olabildiğini ve seanslarda bunların üzerinde çalıştıklarını anlatan Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım, hedeflerine ilişkin plan yapan öğrencilerin sınav sürecini daha iyi yönettiğini dile getirdi. Yıldırım, her öğrencinin bireysel zorlanmaları olabildiğinia, hedeflere yönelik planlı adım atan öğrencilerin sınav sürecini daha iyi yönettiğini dile getirdi.

İLERİDE HAP ALMADAN DERS ÇALIŞAMIYORLAR

Sınav öncesi çocuklara performans artırıcı ilaç ya da takviye verilmesi konusuna da değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Eğer bir anne baba doktor tavsiyesi olmadan çocuğa performans artırıcı ilaç veriyorsa, o çocuk ileride hap kullanımına meyilli olur. O çocuklar üniversiteye girdikten sonra hap almadan ders çalışamıyorlar. İlaçlar artık tesir etmediği için başarılı olmak için metamfetamin gibi ilaçlar alıyorlar. Başarı sağlığın önüne geçmemeli" diye konuştu.

SINAV KAYGISI YÖNETİLEBİLİR

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Melek Gözde Luş, “Ergenlik, bireyin kimlik ve kişilik gelişiminin yoğun bir şekilde yaşandığı, fiziksel ve duygusal değişimlerin hızla gerçekleştiği bir dönemdir. Bu süreçte ergenler, pek çok psikolojik sorunla karşılaşabilirler ve bu da psikiyatrik rahatsızlıkların artmasına neden olabilir” dedi. Luş, sınav kaygısının yönetilebileceğini dile getirerek, ailelerin kulaktan dolma bilgilerle çocuklarına ilaç kullandırmamalarının önemini vurguladı.