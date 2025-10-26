Lokantada korku dolu anlar! Müşterisinin hayatını böyle kurtardı

Kategoriler
Bursa'da bulunan bir lokantada yemek yiyen bir müşteri aniden nefessiz kaldı. Olayı fark eden işletme sahibi Cemil Erdoğdu ve çalışan Davut Ferah müşteriye müdahalede bulundu. Nefessiz kalan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla hayata döndürdü. Korku dolu anar lokantanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Erdoğdu ve Ferah’ın sakin ama kararlı bir şekilde müdahale ettikleri, çevredeki müşterilerin ise panik yapmak yerine olayı dikkatle izledikleri görüldü.