Polisin zor anları kameraya yansıdı! Mahalleli dehşet kavgayı camdan izledi

İstanbul Arnavutköy'de iki kişi tartışması kavgaya dönüştü. Saldırgan şahıslar hem birbirlerine hem de etraftaki araçlara saldırmaya başlayınca mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri müdahale etmekte zor anlar yaşarken, "Yere yat, yoksa biber gazı kullanmak zorunda kalacağım" uyarısında bulunan polisin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında çevreye bağıran ve küfür eden şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sırasında mahallede büyük bir gürültü yaşanırken, çevre sakinleri de sokağa döküldü.