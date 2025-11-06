Deve kanından dermansız hastalığa şifa çıktı! Tıp dünyasında büyük heyecan

Lamalar, develer ve alpakalar gibi devegiller ailesinden hayvanların kanında bulunan küçük protein molekülleri, bağışıklık sisteminin bir antikor formu olarak ilk kez 1990'larda keşfedilmişti. Söz konusu moleküller, daha küçük boyutları sayesinde antikor moleküllerinin geçmekte zorlandığı vücudun doğal kan-beyin bariyerini aşma yeteneğine sahip.

Fransa'daki Centre National de la Recherche Scientifique'den (CNRS) Philippe Rondard, "nanobody"lerin beyin hastalıklarının biyolojik tedavilerinde yeni bir çağ açacağını ve tedavi yaklaşımlarına ilişkin düşünceleri kökten değiştireceğini belirtiyor.

Trends in Pharmacological Sciences dergisinde yayımlanan yeni çalışmanın yazarlarından Dr. Rondard, "Bunların, geleneksel antikorlar ve küçük moleküller arasında yeni bir ilaç sınıfı oluşturabileceğine inanıyoruz" dedi.

DAHA AZ YAN ETKİ, DAHA KOLAY ÜRETİM

CNRS'den Pierre-André Lafon, "nanobody"lerin pasif olarak beyne girebilen yüksek oranda çözünür küçük proteinler olduğunu dile getiriyor. Lafon, kan-beyin bariyerini geçmesi için tasarlanan küçük moleküllü ilaçların ise doğası gereği hidrofobik olduğunu, bunun da biyoyararlanımlarını sınırladığını ve yan etki riskini artırdığını ekliyor.

Bu moleküller ile ilgili önceki bir çalışma, farelerde şizofreninin davranışsal bozukluklarını tedavi ettiğini de göstermişti.

Bilim insanları, "nanobody"lerin geleneksel antikorlara kıyasla üretiminin, saflaştırılmasının ve mühendisliğinin daha kolay olduğunu, ayrıca hedeflerine göre hassas bir şekilde ayarlanabileceğini söylüyor.

İNSAN DENEYLERİ ÖNCESİNDE AŞILMASI GEREKEN ZORLUKLAR VAR

Uzmanlar, bu maddenin beyin hastalıkları için insan klinik deneylerinde test edilmeden önce birkaç adımın atılması gerektiğini vurguluyor. Başlıca zorluklar arasında, vücuda veriliş şeklinin optimize edilmesi ve güvenliklerinin sağlanması bulunuyor.

Dr. Rondard, uzun süreli depolama ve taşıma sırasında aktivitesini koruyan klinik düzeyde "nanobody"ler ve stabil formülasyonlar elde etmenin de gerekli olduğunu ifade etti. Independent'e göre "nanobody"ler geleneksel antikorların yaklaşık onda biri büyüklüğünde olup başka hiçbir memelide mevcut değil.