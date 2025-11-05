Menü Kapat
16°
 Ceyda Altun

Zayıflama iğnesinin gerçek yüzü! 'Tetkiksiz kullanımın hayati riskleri olabilir'

Son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz kilo verdirme iğneleri, kilo sorunu yaşayan kişilerin başvurduğu bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu yöntem, zayıflamaya çalışan kişilerde ciddi sağlık problemleri oluşturuyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Doç. Dr. Ömercan Topaloğlu, doktor kontrolü dışında yapılan işlemlerin ne kadar büyük bir risk barındırdığını ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.

05.11.2025
05.11.2025
Son zamanlarda kolay zayıflamanın çaresi bulundu. Artık birçok insan fazla kilolarından kurtulmak için soluğu zayıflama iğnesinde alıyor. Bu iğnelerle çabasız ve kısa süre içerisinde onlarca kilo verilebiliyor. Tetkiksiz kullanımın ise oldukça riskli bir durum olmasıyla birlikte birçok insan da doktora danışmadan kullanabiliyor. Doç. Dr. Ömercan Topaloğlu ise tetkiksiz ve danışılmadan kullanılan iğnelerin zararlarına değindi.

Zayıflama iğnesinin gerçek yüzü! 'Tetkiksiz kullanımın hayati riskleri olabilir'

"DİYET VE EGZERSİZ İLK SIRADA OLMALI"

Doç. Dr. Topaloğlu, ve diyabet tedavisinde ilk basamak yaklaşımın her zaman ve olduğunu vurguladı: "Öncelikle biz obezite ve diyabet tedavisinde her zaman diyet ve egzersizi ön planda tutuyoruz. Özellikle obezite tedavisinde diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen hastalarda farmakolojik tedavi uyguladığımız oluyor. Yani ilaç kullanımımız oluyor. Bu ilaçların başında son dönemlerde kullanılan çeşitli enjeksiyon tedavileri, yani halk arasında 'obezite iğnesi' olarak bilinen uygulamalar geliyor."

Zayıflama iğnesinin gerçek yüzü! 'Tetkiksiz kullanımın hayati riskleri olabilir'

"DOKTOR KONTROLÜ ŞART"

Bu ilaçların mutlaka hekim gözetiminde kullanılması gerektiğini vurgulayan Topaloğlu, yanlış ve bilinçsiz kullanımın tehlikeli olabileceğini belirtti: "Bu ilaçları doktor kontrolünde kullanmak çok önemli. Özellikle obezite tedavisinde kullandığımız iğneleri kullanmadan önce belli başlı tetkiklerin yapılması lazım. Hastalar tarafımıza başvurduktan sonra hem kan tahlillerinin hem de çeşitli ultrasonografik incelemelerin yapılması gerekiyor. Hastanın hikayesinde ve muayenesinde bu ilaçların kullanımına engel bir durum olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir."

Zayıflama iğnesinin gerçek yüzü! 'Tetkiksiz kullanımın hayati riskleri olabilir'

Topaloğlu, gerekli tetkiklerden geçmeden bu ilaçları kullanan kişilerin risk altında olduğunu ifade etti: "Bazı hastalar bu ilaçları doktor kontrolünde olmadan eczaneden alıp kullanabiliyorlar. Bu, tahlil ve tetkik yaptırmadan kullanıldığında riskli olabilir. Özellikle ailesinde tiroid kanseri öyküsü bulunan, safra kesesi, pankreas veya safra yolları hastalıkları olan kişilerde bu ilaçlar ciddi risk oluşturabilir."

Zayıflama iğnesinin gerçek yüzü! 'Tetkiksiz kullanımın hayati riskleri olabilir'

TOKLUK HİSSİ VERİYOR

Obezite ilaçlarının etki mekanizmasına da değinen Doç. Dr. Topaloğlu, bu tedavilerin iki ana yoldan etki ettiğini belirtti: "Bu ilaçların birkaç farklı mekanizması var ama özellikle iki ana mekanizma üzerinden etki ediyor. Birincisi beyindeki iştah merkezine etki ediyor ve tokluk hissi sağlıyor. Beyindeki belli başlı reseptörlere bağlanarak tokluk hissi oluşturuyor. Bu sayede uzamış açlıklar, duygusal yeme atakları, gece yeme atakları azalıyor. İkinci etki mekanizması da midede şişkinlik ve tokluk hissi oluşturması. Böylece kişi daha az yiyor, daha az kalori alıyor ve bu da kilo kaybına yol açıyor."

Zayıflama iğnesinin gerçek yüzü! 'Tetkiksiz kullanımın hayati riskleri olabilir'

OBEZİTENİN ARTIŞI TEDAVİYE İLGİYİ ARTTIRIYOR

Dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Batı Karadeniz Bölgesi'nde de obezitenin giderek arttığını söyleyen Topaloğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Araştırma Merkezi'ne başvuruların yoğun olduğunu belirtti: "Merkezimize başvuran çok sayıda hastamız var. Bir kısmı obeziteli, bir kısmı fazla kilolu hastalar. Bu hastalarda da diyet ve egzersiz tedavisi uygulandıktan sonra yeterli kilo kaybı sağlayamadığımızda bu tarz farmakolojik tedavilere başvurabiliyoruz. Bölgemizde bu ilaçları kullandığımız çok sayıda hastamız var. Hastalarda olumlu sonuçlar görüyoruz. Kilo verdikçe uyku problemleri, menstrual düzensizlikler, kan şekeri sorunları düzelebiliyor."

Zayıflama iğnesinin gerçek yüzü! 'Tetkiksiz kullanımın hayati riskleri olabilir'

Doç. Dr. Topaloğlu, "Bu ilaçları eczaneden direkt alıp kullanmak riskli olabilir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. İlaç kullanılmadan önce kan tetkiklerinin ve sonografik incelemelerin yapılması şart. Bu tetkikler yapılmadığında riskler bilinmediği için çeşitli olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle hem Zonguldak'taki hem Batı Karadeniz'deki hastalarımızı merkezimize bekliyoruz."

