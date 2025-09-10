Menü Kapat
Sağlık
 Suat Vilgen

Dizlerinizde 'çıt' sesi mi var? Bunun anlamı ne ve ne zaman doktora görünmelisiniz? İşte sebebi

Birçok kişinin günlük hayatında karşılaştığı dizlerdeki ‘çıt’ sesi genellikle zararsızdır. Ancak bazı durumlarda dikkat edilmesi gereken bir işaret olabilir. Peki bu seslerin nedeni ne ve hangi durumda doktora gitmek gerekir? İşte detaylar...

Dizlerinizde 'çıt' sesi mi var? Bunun anlamı ne ve ne zaman doktora görünmelisiniz? İşte sebebi
Science Alert
10.09.2025
10.09.2025
Dizlerinizi bükerken, merdiven çıkarken ya da yürürken duyduğunuz hafif çıtırdama, gıcırdama ya da sürtünme sesine tıpta “diz krepitusu” adı veriliyor. Araştırmalar, bu durumun oldukça yaygın olduğunu gösteriyor. 36 binden fazla kişinin incelendiği 103 çalışmada, toplumun yüzde 41’inde dizlerden ses geldiği tespit edildi.

Dizlerinizde 'çıt' sesi mi var? Bunun anlamı ne ve ne zaman doktora görünmelisiniz? İşte sebebi

DİZLERDEKİ ÇITLAMANIN NEDENİ NE?

Bilim insanları dizlerdeki bu sesin kesin nedenini hâlâ tam olarak bilmiyor. Olası açıklamalar arasında eklem kıkırdaklarının yıpranması, tendonların kemik üzerinde hareket etmesi veya eklem sıvısındaki küçük gaz kabarcıklarının patlaması bulunuyor. Yani bu durum çoğu zaman normal bir süreç olabilir.

Dizlerinizde 'çıt' sesi mi var? Bunun anlamı ne ve ne zaman doktora görünmelisiniz? İşte sebebi

HER ZAMAN HASTALIK BELİRTİSİ DEĞİL

Toplumda yaygın bir inanış, dizlerden gelen sesin eklemde hasar ya da erken dönem kireçlenme (osteoartrit) belirtisi olduğudur. Ancak bu doğru değil. Nitekim ağrısı olmayan ve hiç diz yaralanması geçirmemiş kişilerin yüzde 36’sında da diz krepitusu görülüyor.

Öte yandan, kireçlenmesi olan kişilerde bu ses çok daha sık rastlanıyor. Örneğin osteoartrit hastalarının yüzde 81’inde dizlerde ses olduğu saptanmış. Buna rağmen yapılan uzun dönemli çalışmalarda, yalnızca diz sesi olan kişilerin büyük bölümünde ilerleyen yıllarda eklem hastalığı gelişmediği ortaya kondu.

Dizlerinizde 'çıt' sesi mi var? Bunun anlamı ne ve ne zaman doktora görünmelisiniz? İşte sebebi

GENÇLERDE VE YARALANMA SONRASINDA DA YAYGIN

Gençlerde de dizlerden ses gelmesi olağan bir durum. Özellikle diz yaralanması veya cerrahi müdahale sonrası bu ses daha sık görülüyor. Araştırmalara göre, böyle bir durumda kısa vadede kıkırdak hasarı riski artsa da, uzun vadede bu durum daha kötü bir iyileşme ya da ciddi eklem hastalıkları anlamına gelmiyor.

Dizlerinizde 'çıt' sesi mi var? Bunun anlamı ne ve ne zaman doktora görünmelisiniz? İşte sebebi

NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ?

Eğer dizlerinizden gelen ses ağrı, şişlik, kilitlenme, dengesizlik, hareket kısıtlılığı ya da eklemde kızarıklık gibi belirtilerle birlikteyse, bir uzmana başvurmanız öneriliyor. Doktorunuz fizik muayene ile diz eklemini değerlendirebilir, gerekirse fizyoterapi, egzersiz, kilo kontrolü veya antiinflamatuar ilaçlar önerebilir.

Dizlerinizde 'çıt' sesi mi var? Bunun anlamı ne ve ne zaman doktora görünmelisiniz? İşte sebebi

TEDAVİSİ VAR MI?

Ne yazık ki diz krepitusunun kendisine yönelik özel bir tedavi bulunmuyor. Ancak düzenli egzersiz yapmak, kasları güçlendirmek ve sağlıklı bir kiloda kalmak, diz sağlığını korumak için en etkili yöntemler olarak öne çıkıyor.

Kısacası, dizlerinizden gelen ‘çıt’ sesleri tek başına genellikle endişe verici bir durum değil. Ağrı ya da başka şikâyetler eşlik etmiyorsa, günlük hareketlerinize ve egzersizlerinize devam edebilirsiniz.

