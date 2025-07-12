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 | Murat Makas

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

Küresel sağlık haritasında, kalp krizi ve kalp damar hastalıkları hala en önemli ölüm nedenlerinin başında geliyor. Ancak bu risk her ülkede aynı oranda değil. Beslenme alışkanlıklarından yaşam tarzına, sağlık hizmetlerinin kalitesinden genetik yatkınlıklara kadar birçok faktör, kalp krizi oranlarını etkiliyor. İşte dünyada en çok kalp krizi geçiren ülkeler…

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Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 12:33

, her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine veya yaşam kalitesinin düşmesine neden olan, küresel bir sağlık sorunudur. Genellikle ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kollara yayılan uyuşma gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak bu hastalığın görülme sıklığı, ülkeler ve bölgeler arasında önemli farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar, sadece genetik mirasla değil, aynı zamanda toplumların biçimleri, hareketlilik düzeyleri, sigara ve alkol tüketimi gibi alışkanlıkları, sağlık hizmetlerine erişim ve çevresel faktörlerle de yakından ilişkilidir.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

DÜNYADA EN ÇOK KALP KRİZİNİN YAŞANDIĞI ÜLKELER

(WHO), Dünya Kalp Federasyonu ve çeşitli araştırma kuruluşlarının 2025 yılına ait (veya en güncel) verilerine göre, kalp krizi oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında şu isimler öne çıkmaktadır:

10. Almanya:

Batı Avrupa'nın büyük ekonomilerinden Almanya, gelişmiş sağlık sistemine rağmen kalp krizi oranlarında hala üst sıralarda yer almaktadır. Özellikle yaşlanan nüfus ve Batı tipi beslenme alışkanlıkları bu duruma katkıda bulunabilir.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

9. Birleşik Krallık:

İngiltere'de de kalp krizi oranları, sigara kullanımı, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı gibi risk faktörleri nedeniyle yüksek seyretmektedir. Ancak farkındalık kampanyaları ve sağlık hizmetlerinin gelişimi ile oranları düşürmeye çalışmaktadır.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

8. Rusya:

Doğu Avrupa ülkelerinde kalp krizi oranları genellikle Batı Avrupa'ya göre daha yüksektir. Rusya, yüksek sigara ve alkol tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler nedeniyle kalp krizi oranlarında üst sıralarda yer almaktadır.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

7. Polonya:

Benzer şekilde, Polonya da Doğu Avrupa'da kalp krizi oranlarının yüksek olduğu ülkelerden biridir. Geleneksel beslenme alışkanlıkları ve bazı yaşam tarzı faktörleri bu duruma katkıda bulunabilir.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

6. Türkiye:

Türkiye, kalp ve damar hastalıkları oranlarının yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle genç yaşta görülen kalp krizleri dikkat çekmektedir. Fast food tüketiminin artması, obezite, diyabet yaygınlığı ve sigara kullanım oranları bu durumda etkili olabilir. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü farkındalık kampanyalarına rağmen, kalp krizi riski devam etmektedir.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

5. Çin:

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, hızlı kentleşme, değişen beslenme alışkanlıkları (Batı tipi diyetlere yönelme) ve yaşlanan nüfusuyla birlikte kalp krizi vakalarında ciddi artışlar yaşamaktadır. Hava kirliliği de ek bir risk faktörüdür.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

4. Hindistan:

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, özellikle genç nüfus arasında artan kalp krizi vakalarıyla karşı karşıyadır. Diyabetin yaygınlığı, genetik yatkınlık, stres ve kentsel yaşam tarzı değişiklikleri bu durumu tetiklemektedir.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

3. Mısır:

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kalp damar hastalıkları yaygınlığı yüksek olan Mısır, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve diyabet gibi risk faktörleriyle öne çıkmaktadır.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

2. Suudi Arabistan:

Körfez ülkeleri arasında yüksek obezite, diyabet ve hareketsiz yaşam tarzı oranları nedeniyle Suudi Arabistan, kalp krizi oranlarında dünya genelinde üst sıralarda yer almaktadır.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

1. Amerika Birleşik Devletleri:

Gelişmiş sağlık sistemine rağmen, ABD, yüksek obezite, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek kolesterol ve tansiyon gibi risk faktörlerinin yaygınlığı nedeniyle kalp krizi ve kalp damar hastalıkları oranlarında dünya liderlerinden biridir. Fast food kültürü ve işlenmiş gıdaların yaygın tüketimi bu durumu beslemektedir.

Dünyada en çok kalp krizinin yaşandığı ülkeler belli oldu! O ülke ilk sırada yer aldı

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Kalp krizi riskini azaltmak için atılabilecek bireysel ve toplumsal adımlar vardır:

  • Sağlıklı Beslenme: Bol meyve, sebze, tam tahıllı gıdalar ve sağlıklı yağlar içeren Akdeniz tipi beslenmeyi benimseyin. İşlenmiş gıdalardan, aşırı tuz, şeker ve trans yağlardan kaçının.
  • Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta şiddetli veya 75 dakika yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapın. Yürüyüş, koşu, yüzme veya bisiklet sürme gibi aktiviteler kalp sağlığını güçlendirir.
  • Sigara ve Alkolden Uzak Durun: Sigara, kalp damar hastalıkları için en büyük risk faktörlerinden biridir. Alkol tüketimini sınırlayın.
  • Kan Basıncı ve Kolesterol Kontrolü: Kan basıncı ve kolesterol seviyelerinizi düzenli olarak kontrol ettirin. Yüksekse doktorunuzla birlikte tedavi planı oluşturun.
  • Stres Yönetimi: Kronik stres, kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Meditasyon, yoga, hobi edinme gibi yöntemlerle stresi yönetmeye çalışın.
  • Düzenli Doktor Kontrolleri: Özellikle risk faktörleriniz varsa, düzenli olarak doktor kontrolünden geçerek olası sorunları erken teşhis ettirin.

Unutmayın, bir ömür boyu süren bir yolculuktur. Küçük adımlarla başlayarak büyük değişimler yaratabilir ve kalbinizi koruyabilirsiniz.

ETİKETLER
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#Risk Faktörleri
#Sağlık
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