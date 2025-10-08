Menü Kapat
Sağlık
Erken teşhis hayat kurtarıyor! İşte o kanserle mücadele etmenin yolları

Meme kanseri son yıllarda çokça rastlanan bir kanser türü oldu. Yapılan araştırmalar sonucu 10 kadından 8’i meme kanserine yakalanıyor. Kanserin tedavi süreci erken teşhisle çözülebilir durumda. Prof. Dr. Necati Özen, kadınların vücutlarını tanıyarak oluşan herhangi bir değişimde hekimlere danışılması gerektiğini ifade etti. İşte meme kanseriyle mücadele etmenin yolları…

Erken teşhis hayat kurtarıyor! İşte o kanserle mücadele etmenin yolları
Dünyada her yıl 1-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Farkındalık Ayı, önemli bir farkındalık projesi olarak bilinir. Dünya çapında 2.3 milyon kadını doğrudan etkileyen kanserle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necati Özen, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özen; "Yaşam boyu her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Bu nedenle erken tanı ve düzenli kontroller hayat kurtarıyor" diyerek önemli bilgilendirmeler yaptı.

Erken teşhis hayat kurtarıyor! İşte o kanserle mücadele etmenin yolları

"ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR"

Prof. Dr. Özen, tümör çapı 2 cm’den küçük ve koltuk altında lenf bezi büyümesi olmayan evre 1 hastalarda tedavi sonrası 5 yıllık sağ kalım oranının yüzde 98’e ulaştığını ifade etti. Prof. Dr. Özen, "Meme kanserinde erken tanı, tedavi sürecinin en kritik basamağıdır. Kitle ne kadar küçükse, tedavi o kadar etkili ve kolay olur" açıklamasında bulundu.

Erken teşhis hayat kurtarıyor! İşte o kanserle mücadele etmenin yolları

VÜCUDUNUZDAKİ DEĞİŞİMİ ÖNEMSEYİN

Meme kanserinin bazı belirtilerle kendini gösterebileceğini belirten Prof. Dr. Özen, şu uyarılarda bulundu:
"Memede veya koltukaltında ağrısız, sert kitleler, meme şeklinde ve büyüklüğünde belirgin değişiklikler, meme cildinde kızarıklık veya portakal kabuğu görünümü, meme başından kanlı veya berrak akıntı, meme başında çöküntü veya şekil bozukluğu, düzenli kontrol alışkanlık haline getirilmeli." Kadınların 20 yaşından itibaren her ay kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özen, "35-40 yaş arası kadınların en az bir kez dijital mamografi çektirmesi, 40-45 arasında en az 2-3 defa ve 45 yaştan itibaren 75 yaşına kadar her yıl mamografi çektirmesi gerekir" diye konuştu.

Erken teşhis hayat kurtarıyor! İşte o kanserle mücadele etmenin yolları

MEME KANSERİ ERKEN TEŞHİSLE ONARILABİLİR

Meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını büyük oranda artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Özen, "Kadınlar kendi bedenlerini tanımalı, fark ettikleri değişiklikleri gecikmeden hekime danışmalıdır. Farkındalık, erken teşhisin ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.

Erken teşhis hayat kurtarıyor! İşte o kanserle mücadele etmenin yolları
Sağlıklı ve dengeli bir yaşam standı açıldı
