13°
Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklar da arttı. Yetişkinlerin kendini koruması daha kolayken çocukların bunu yapması daha zorlu olabiliyor. Ailelerin bu konuda bilinçli olup çocuklarını ekstra koruması gerekiyor. Çocuklar hasta olduğunda ise mümkün oldukça antibiyotik kullanımından kaçınmaları gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, çocuklarda mevsimsel hastalıklarla başa çıkmanın yollarını detaylıca anlattı.

Kış aylarında çocuklarda sıkça rastlanan mevsimsel enfeksiyonlar aileleri tedirgin ederken, Uzm. Dr. Özge Yurtseven her ateşli hastalıkta veya kan tahlilindeki CRP yüksekliğinde antibiyotiğe sarılmanın yanlış olduğunu belirterek, "Ailelerin bu konuda bilinçli olması ve çocuklarımıza gereksiz kullanımından kaçınmamız gerekiyor" dedi.

Gereksiz antibiyotik kullanımına son verin! Uzman doktordan ebeveynlere özel bilgiler

ÇOCUKLARDA VAKALAR ARTTI

Havaların iyice soğuması ve kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte çocuklarda görülen , nezle ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşandı. ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, havaların soğumasıyla grip ve nezle vakalarında artış gözlemlendiğini belirtti.

Gereksiz antibiyotik kullanımına son verin! Uzman doktordan ebeveynlere özel bilgiler

ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ EVDE YAPILABİLİR

Hastalık sürecinde çocuğun genel durumunun ateşin yüksekliğinden daha önemli olduğuna dikkati çeken Yurtseven, "Burada ilk dikkat edilmesi gereken çocukların klinik durumudur. Çocuğun keyfi yerinde mi, beslenmesi iyi mi, bunlara bakılması lazım. Bazen sadece burun akıntısı ve öksürükle seyreden, 2-3 günde kendini sınırlayan nezle durumları olabilir. Bu gibi durumlarda çocukların tedavisi evde yapılabilir ancak ani ve dirençli yükselmesinde mutlaka hekime başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gereksiz antibiyotik kullanımına son verin! Uzman doktordan ebeveynlere özel bilgiler

"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINDAN KAÇININ"

Her hastalıkta antibiyotik kullanımının doğru olmadığını vurgulayan Yurtseven, kan tahlillerindeki CRP (C-reaktif protein) yüksekliğiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "CRP yüksekliği her zaman enfeksiyon anlamına gelmez. Enflamasyon gibi başka durumlarda da bu değerlerde artış görebiliyoruz. Her CRP yüksekliğinde antibiyotik vermiyoruz. Ailelerin bu konuda bilinçli olması ve çocuklarımıza gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor."

Gereksiz antibiyotik kullanımına son verin! Uzman doktordan ebeveynlere özel bilgiler

ÇOCUKLARIN ATEŞİ HEMEN GEÇMEYEBİLİR

Özge Yurtseven, 3-6 aydan küçük bebeklerin mevsimsel enfeksiyonlardan ciddi şekilde etkilenebileceğine işaret ederek, hırıltılı solunum, hızlı nefes alıp verme ve öksürük gibi durumlarda vakit kaybetmeden acil servise başvurulması gerektiğini kaydetti. Ateşin seyri hakkında da aileleri bilgilendiren Yurtseven, "Çocukların ateşi bir anda geçmeyebilir, bu süreç 2-3 gün sürebilir. Eğer ateş 3 günden uzun sürüyorsa, ateşe vücutta döküntü eşlik ediyorsa, çocukta hızlı veya zor nefes alma durumu varsa ve beslenmesi bozulmuşsa bu durumlar acildir. Ancak çocuğun genel durumu iyiyse, beslenmesi normalse ve ateş düşürücüye yanıt veriyorsa evde takip edilebilir" dedi.

Gereksiz antibiyotik kullanımına son verin! Uzman doktordan ebeveynlere özel bilgiler
