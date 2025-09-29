Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Her yıl İstanbul nüfusu kadar vaka oluyor! İşte kalbimizi tehdit eden 8 risk faktörü

Dünya genelinde İstanbul nüfusu kadar kalp hastalıkları sebebiyle ölümler oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karpuz, 29 Eylül Dünya Kalp Günü sebebiyle kalp sağlığını tehdit eden 8 önemli risk faktörünü sıraladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Her yıl İstanbul nüfusu kadar vaka oluyor! İşte kalbimizi tehdit eden 8 risk faktörü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 09:46

Dünya genelinde yapılan araştırmalarda her yıl dünyada yaklaşık İstanbul nüfusu kadar insan nedeniyle hayatını kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karpuz, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Kalp hastalıkları Türkiye'de de en önemli ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Her yıl İstanbul nüfusu kadar vaka oluyor! İşte kalbimizi tehdit eden 8 risk faktörü

BİREYSEL YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ ETKİLİYOR

Prof. Dr. Hakan Karpuz, kalp hastalıklarında en önemli yaklaşımın hastalık oluşmadan önlem almak olduğuna dikkat çekerek, ilaç ve girişimsel tedavilerde önemli ilerlemeler kaydedilse de bireysel değişikliklerinin hayati rol oynadığını vurguladı.

KALP SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN 8 ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ

Prof. Dr. Karpuz, kalp hastalıklarının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli 8 risk faktörünü şöyle sıraladı:

"Sigara ve tütün ürünleri: Sadece tütün ve tütün ürünlerini kullanmamak değil, kullanılan ortamlarda bulunmak dahi kalp sağlığı için ciddi tehdit oluşturuyor.

Fazla kilo ve özellikle bel çevresi: Erkeklerde 94 cm, kadınlarda 80 cm'nin üzerindeki bel çevresi kalp krizi riskini artırıyor.

Her yıl İstanbul nüfusu kadar vaka oluyor! İşte kalbimizi tehdit eden 8 risk faktörü

Sağlıksız beslenme: Beslenme düzeninin kişiye uygun, sürdürülebilir ve sağlıklı olması gerekiyor. Diyetinizi yaşamınızın doğal bir parçası haline ulaştırın.

Hareketsizlik: Egzersizde en önemli nokta düzenlilik. Egzersizin ne zaman ve ne kadar yapılması değil, istikrarlı şekilde yapılması kalbi koruyor.

Uyku düzensizliği: 6 saatten az ya da 8 saatten fazla uyku kalp sağlığını olumsuz etkiliyor, diyabet gibi riskleri de artırıyor.

Her yıl İstanbul nüfusu kadar vaka oluyor! İşte kalbimizi tehdit eden 8 risk faktörü

Yüksek kolesterol: Özellikle LDL olarak bilinen "kötü kolesterol" düzenli takip edilmeli ve doktor kontrolünde yönetilmeli; ilaç tedavisi ise kişinin özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.

Şeker: Salgın boyutuna ulaşan diyabet için kan şekeri düzenli ölçülmeli ve özellikle şekerli gıdalar ve hamur işlerinden uzak durulmalı.

Yüksek kan basıncı: Dünyada ölümlere en çok neden olan risk faktörlerinden biri hipertansiyondur. Düzenli tansiyon takibi yapılmalı, özellikle ülkemizde büyük problem olan tuz tüketimi minimuma indirilmeli."

Her yıl İstanbul nüfusu kadar vaka oluyor! İşte kalbimizi tehdit eden 8 risk faktörü

Prof. Dr. Hakan Karpuz, sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Kalp sağlığını korumak için atacağımız her adım, yaşam kalitemizi artırdığı gibi yaşam süremizi de uzatacaktır. Unutmayalım, kalp krizlerini önlemek tedavi etmekten çok daha kolay ve değerlidir. Emin olun, siz kalbinizi korursanız, kalbiniz de sizi korur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanserde yeni dönem: Hücresel tedavilerle yaşam süresi uzuyor
ETİKETLER
#Sağlık
#kalp hastalıkları
#Yaşam Tarzı
#Dünya Kalp Günü
#Risk Faktörleri
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.