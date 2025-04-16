Kadın doğum merkezindeki skandalla ilgili yeni gelişme! Doktorların ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde paraya ihtiyacı olan kadınların yumurtalarının usulsüz şekilde ABD'deki bir tüp bebek merkezinde satıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Akılalmaz olayla ilgili doktorların ifaderine ulaşıldı. İşte detaylar...

İstanbul Ataşehir özel bir kadın doğum kliniğinde yapılan yumurta ticareti gündeme bomba gibi düştü. CİMER üzerinden yapılan ihbarla ortaya çıkan skandalda bir kadın, kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti. Kadın doğum polikliniği, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi. Bu ilacı 2 hafta süresince kullanan kadınlar, yurtdışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı. Kadınlaraysa olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20- 40 bin lira para teklifi sunuldu.

"İLACI YAZIYORUM AMA ALAKAM YOK"

Sabah'ta yer alan habere göre; iddianın ardından harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kliniğe olağandışı denetim yaptı. Binada inceleme yapıldı, 6 doktorun faaliyet gösterdiği belirlendi. Sadece 2 doktorun iddiaya konu ilacı reçete edebildiğinin belirlenmesi üzerine doktorların savunması alındı. Doktor T.T. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, "Şikayete söz konusu olan illegal yumurta artırma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım" dedi.

"KISIRLIK İLACINI REÇETE ETMEDİM"

Bir diğer doktor Ş.A ise, "Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim. Kısırlık tanısı koyduğum kadın hastalarımın muayene kaydını paylaşıyorum" dedi.

İDARİ PARA CEZASI VE SAYFA KAPATMA KARARI

Denetimi gerçekleştiren 7 üyenin imzasıyla alınan hekim savunmaları uygun görülmedi, konu değerlendirmek üzere müdürlüğün inceleme ve soruşturma birimine iletilmesi kararı verildi. Konunun arz ettiği önem nedeniyle olay hukuk ve muhakemat birimine iletildi. Öte yandan sağlık merkezinin instagram sayfası da müdürlükçe incelendi. 'Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz' ve reklam yasağı hükümlerine aykırılıktan 10 bin 572 lira idari para cezası kesildi. Sayfaya erişim engeli getirildi.