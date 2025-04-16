Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Kadın doğum merkezindeki skandalla ilgili yeni gelişme! Doktorların ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde paraya ihtiyacı olan kadınların yumurtalarının usulsüz şekilde ABD'deki bir tüp bebek merkezinde satıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Akılalmaz olayla ilgili doktorların ifaderine ulaşıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadın doğum merkezindeki skandalla ilgili yeni gelişme! Doktorların ifadeleri ortaya çıktı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 10:36

İstanbul Ataşehir özel bir kadın doğum kliniğinde yapılan yumurta ticareti gündeme bomba gibi düştü. CİMER üzerinden yapılan ihbarla ortaya çıkan skandalda bir kadın, kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti. Kadın doğum polikliniği, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi. Bu ilacı 2 hafta süresince kullanan kadınlar, yurtdışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı. Kadınlaraysa olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20- 40 bin lira para teklifi sunuldu.

"İLACI YAZIYORUM AMA ALAKAM YOK"

Sabah'ta yer alan habere göre; iddianın ardından harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kliniğe olağandışı denetim yaptı. Binada inceleme yapıldı, 6 doktorun faaliyet gösterdiği belirlendi. Sadece 2 doktorun iddiaya konu ilacı reçete edebildiğinin belirlenmesi üzerine doktorların savunması alındı. Doktor T.T. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, "Şikayete söz konusu olan illegal yumurta artırma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım" dedi.

Kadın doğum merkezindeki skandalla ilgili yeni gelişme! Doktorların ifadeleri ortaya çıktı!

"KISIRLIK İLACINI REÇETE ETMEDİM"

Bir diğer doktor Ş.A ise, "Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim. Kısırlık tanısı koyduğum kadın hastalarımın muayene kaydını paylaşıyorum" dedi.

İDARİ PARA CEZASI VE SAYFA KAPATMA KARARI

Denetimi gerçekleştiren 7 üyenin imzasıyla alınan hekim savunmaları uygun görülmedi, konu değerlendirmek üzere müdürlüğün inceleme ve soruşturma birimine iletilmesi kararı verildi. Konunun arz ettiği önem nedeniyle olay hukuk ve muhakemat birimine iletildi. Öte yandan sağlık merkezinin instagram sayfası da müdürlükçe incelendi. 'Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz' ve reklam yasağı hükümlerine aykırılıktan 10 bin 572 lira idari para cezası kesildi. Sayfaya erişim engeli getirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kadın doğum merkezinde büyük skandal! Sağlık Bakanlığı devreye girdi!
ETİKETLER
#Sağlık
#istanbul
#sağlık bakanlığı
#ilaç
#CIMER
#skandal
#idari para cezası
#saat
#Yumurta Ticareti
#Kadın Doğum Kliniği
#Rahmetli
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.