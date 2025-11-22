Karnınızdaki o ani ağrıya dikkat! Gıda zehirlenmesi meğer böyle başlıyormuş

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDEN VE NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Gıda zehirlenmesinin temel nedeni, yiyeceklerin hazırlanması, saklanması veya servis edilmesi sırasında hijyen kurallarına uyulmaması sonucu bakteri ve virüslerin çoğalmasıdır. Salmonella, E. coli, Norovirüs, Campylobacter ve hızlı toksin üreten Clostridium perfringens gibi patojenler, zehirlenmenin en yaygın suçlularıdır. Bu mikroorganizmalar, vücuda girdikten sonra bağırsaklarda hızla çoğalır ve toksin üreterek sindirim sisteminin normal işleyişini bozar.

Farklı Başlangıç Süreleri: Zehirlenmenin belirtileri, kontamine gıdayı tükettikten sonraki sürede büyük ölçüde değişebilir. Örneğin Staphylococcus aureus zehirlenmesi birkaç saat içinde başlarken, Salmonella veya E. coli gibi bakteriler 12 saat ile 3 gün arasında belirti gösterebilir. Bu gecikme, insanların yanlış yiyeceği suçlamasına yol açar.

Sıcaklık Tehlikesi ("Danger Zone"): Gıdaların, bakterilerin en hızlı çoğaldığı sıcaklık aralığında (genellikle 4°C ile 60°C arası) uzun süre tutulması, zehirlenmenin ana kaynağıdır. Özellikle büyük hacimli yemeklerin (düğün yemeği, ziyafetler) düzgün soğutulamaması, bakteri üremesi için ideal ortamı yaratır.